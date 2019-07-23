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IG粉絲130萬！法國擬真水果甜點大師Cédric Grolet快閃台北3天

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▲▼法國甜點大師CG來台快閃。（圖／187巷的法式咖啡甜點店）

▲法國擬真水果甜點大師Cédric Grolet經典作品「紅蘋果」。（圖／187巷的法式咖啡甜點店提供，下同）

記者徐溱謐／綜合報導

帶起全球甜點界擬真水果風潮的法國甜點名師Cédric Grolet（以下簡稱CG）5月來台授課引起粉絲騷動，7/26將再度與187巷的法式烘焙合作，推出為期3日的亞洲首場快閃活動，台北也成為繼美國紐約之後，全球第2個獲得CG青睞舉辦快閃的城市。

▲▼法國甜點大師CG來台快閃。（圖／187巷的法式咖啡甜點店）

▲法國甜點大師CG將來台快閃3天。

CG在IG上擁有超過130萬粉絲，魅力遍及全世界，今年4月在美國紐約知名甜點鋪Dominique Ansel Bakery快閃，3天的快閃活動每天製作上千份招牌甜點，都在短短1.5小時內即銷售一空。

▲▼法國甜點大師CG來台快閃。（圖／187巷的法式咖啡甜點店）

▲CG其中一款經典作品「綠檸檬」。

這次在台北的快閃除了經典款的綠檸檬、紅蘋果和榛果外，CG也以台灣時應水果發想2款擬真水果甜點百香果和水蜜桃，百香果內餡是加入糖漬生薑的百香果果醬，混合百香果凝乳等產生稠液態，外層的百香果甘納許同樣加入生薑，經過3種以上的程序巧克力塑形，完全熱帶水果的酸甜風味，辨識度很高。

▲▼法國甜點大師CG來台快閃。（圖／187巷的法式咖啡甜點店）

▲百香果。

而水蜜桃內餡則是用3種不同處理法的水蜜桃桃子果醬、凝乳等，裡面還加了馬鞭草，外層的水蜜桃甘納許，加入了台灣較少見的水蜜桃利口酒，除了增添了香氣，也讓水蜜桃風味更具個性。

▲▼法國甜點大師CG來台快閃。（圖／187巷的法式咖啡甜點店）

▲水蜜桃。

CG每年都持續推出新作品，在風味、造型上創新配方和技巧，最知名的擬真水果甜點是用單一水果原料，創造出與實物難辨真假的水果甜點，製作時最大的難度就是內餡，要做成有點稠液、流心狀，而最外層的塑形和沾裹巧克力的厚薄，除了考驗師傅的美感外，也會造成口感層次差異。

187巷的法式咖啡甜點店
地址：台北市士林區中山北路五段621號
電話：(02)2833-5817
Cédric Grolet快閃日期：7/26～7/28
販賣時間：14:00至賣完為止

關鍵字： 台北市美食 Cédric Grolet 擬真水果甜點 美食地圖

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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