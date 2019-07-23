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免費拍！「emoji限定特展快閃店」出沒華山　還有超萌商品

點評：表情符號很可愛耶～
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文／Sharelife分享生活

大家常用的「emoji表情符號」變立體啦！趣味又巨大的emoji先是出現在高雄駁二、桃園台茂，現在也出沒在台北華山囉！

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

▲圖／IG@she761024

emoji起源於1995年的日本，來自「絵文字」的羅馬拼音。德國原創設計就有多達17,000多種風格元素，又喜文創將之運用發揮在各項商品中。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

▲圖／IG@she761024

這次也邀集了國內26位知名的插畫家，讓本土的設計動能，跟世界級的設計品牌接軌，用emoji icon來創作出別具風格的作品。而最大的亮點是和國立故宮博物院的合作，結合歷史經典及現代大眾的藝術元素。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

▲圖／FB@emoji Pop-Up Store

先是出現在高雄駁二、桃園台茂，現在也出沒在台北華山囉！各位不用再跑高雄或桃園啦！

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

▲圖／IG@stutandy

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

▲圖／IG@stutandy

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

▲圖／IG@stutandy

emoji貼近生活的特質，饒富趣味。除了各式設計商品，現場還準備了超大型扭蛋跟霓虹拍照區等，帶領大家進入emoji的異想世界。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲圖／IG@lovelymilababy

放大版emoji表情符號，無論是大人還是小孩都可以拍得很盡興呢！尤其現場還有販售一些相關商品，可愛、逗趣、實用通通有，保證讓大家拍好拍滿、逛好逛爽！

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

▲圖／IG@lovelymilababy

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

▲圖／IG@stutandy

展期很長，超適合在暑假到此走走看看。心動不如行動，這個周末就來找emoji陪你FUN暑假！

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

▲圖／IG@stutandy

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

▲圖／官網@華山1914文化創意產業園區

【emoji Pop-up Store限定特展快閃店】

地址：台北市中正區八德路一段1號（華山1914文化創意產業園區中1A館）
展期：2019/06/29 - 2019/09/03
時間：10:00~20:00
備註：免費入場

（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此

關鍵字： Sharelife分享生活 台北市旅遊 emoji Pop-up Store限定特展快閃店 華山 親子旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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