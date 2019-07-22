入口幸福加倍！綠島靠「神秘聘禮」娶回美嬌娘　製作前還得先拜拜

▲綠島花生糖是當地富有文化意涵的特產。

記者徐溱謐／綠島採訪、攝影

浮潛、環島和監獄歷史是大多數人對綠島的想像，除了這些之外，這個小島其實還有許多深度體驗的活動，其中「花生糖」就是綠島充滿故事的傳統文化珍寶。

▲綠島的花生和台灣的品種不太一樣。

綠島花生糖的製作是一項專業技術，最重要的就是煉糖成熟度的拿捏，成功的花生糖從製作完成起，放上一整個月都不會變軟。早期在綠島，花生糖是結婚的聘禮，所以在做花生糖時都會點香祈求綠島的神明保祐，不能過熟或火候不夠，軟硬度剛好的花生糖才算成功，也只有做出成功的花生糖，新人的婚姻才會順利。

▲用沙子把花生炒熟，再將花生膜去除。

▲麥芽糖的成熟度拿捏是花生糖成敗的關鍵。

製作花生糖前要先用沙子把炒熱，再把花生丟進去翻炒，炒完再過篩，然後以手工的方式去除花生膜，接著就是製作花生糖最關鍵的步驟，將黏稠狀的麥芽糖倒進鍋裡不斷地攪拌，當師傅覺得糖的成熟度差不多了，會把一小塊麥芽糖丟進冷水裡，凝結後直接放進嘴裡感受脆度，直到達到足夠的成熟度，才把炒過的花生一起放進鍋裡攪拌均勻後起鍋。

▲一群阿姨和女孩在花生田裡採花生。

來到綠島的花生田，一片看起來像是長滿雜草的荒地，兩三位阿姨們排成一個半弧形，手上抓著扒土的特殊鏟子，來回在土壤中把一株珠的植物連根拔起，一兩顆花生黏在上面，大多數都掉落在土裡了，一旁幾個女孩繼續在土裡翻找掉落的花生。

▲綠島國小退休校長姚麗吉在介紹綠島的花生文化。

綠島國小退休校長姚麗吉說，綠島的花生是「鴛鴦種」，和台灣本島的「油豆種」不太一樣，開花之後花生的果子會往下垂進土裡成熟，所以雖然是從土裡挖出來的，但其實是長在莖上而不是根上，通常有葉子就拔的原因是怕下雨花生會發芽，採下來的葉子就餵鹿吃。

▼落在土裡的花生要把土撥開才能找到。