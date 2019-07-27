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搶先看！史努比攻佔晴空塔　登上450公尺高空夢幻星際隧道

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▲東京晴空塔史努比主題。（圖／記者陳涵茵攝）

▲史努比今夏攻佔東京晴空塔。（圖／記者陳涵茵攝，下同。）

記者陳涵茵／日本報導、攝影

史努比攻陷東京晴空塔！美國花生漫畫為紀念人類登月五十週年，推出一系列史努比太空主題活動，今年夏天攜手東京晴空塔，打造「FIRST BEAGLE IN SKYTREE！アストロノーツスヌーピーと宇宙を知ろう」主題，快跟著最萌太空員史努比登上星際探險。

▲東京晴空塔史努比主題。（圖／記者陳涵茵攝）

▲期間限定的史努比太空主題僅展出到10月中。

晴空塔展望台變身夢幻太空站，450公尺高的天望迴廊滿滿都是史努比，遊客走進電梯開始就能感受奇幻太空氛圍，電梯門打開史努比、查理布朗、露西等夥伴換上橘色太空裝，在門口迎接各位進入太空世界冒險，紫色的繽紛太空艙絕對是必拍亮點。

▲東京晴空塔史努比主題。（圖／記者陳涵茵攝）

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▲東京晴空塔史努比主題。（圖／記者陳涵茵攝）

▲東京晴空塔史努比主題。（圖／記者陳涵茵攝）

▲歡迎搭乘史努比駕駛的「晴空塔號」太空艙。

「FIRST BEAGLE IN SKYTREE」規劃了一系列主題拍照打卡點，夢幻銀河繽紛背景配上幽默標語可愛破表，110公尺長的天望迴廊超好拍，且每個景點都有貼心標示出拍攝位置示範照，讓不擅長拍照的遊客也能輕易找出最佳角度。

▲東京晴空塔史努比主題。（圖／記者陳涵茵攝）

▲450公尺高的天望迴廊。

▲東京晴空塔史努比主題。（圖／記者陳涵茵攝）

▲牆上標示出最佳拍攝位置。

▲東京晴空塔史努比主題。（圖／記者陳涵茵攝）

▲史努比宇宙箱。

此外，窗戶、牆角都有機會發現史努比的蹤跡，讓現場粉絲驚喜連連大呼卡哇伊，隱藏在晴空塔內的紀念戳章也絕對要收集。現場還有晴空塔限定的主題餐點與原創紀念品，通通都是太空主題獨家販售值得收藏。

▲東京晴空塔史努比主題。（圖／記者陳涵茵攝）

▲糊塗塌客在窗上盤旋超可愛。

▲東京晴空塔史努比主題。（圖／記者陳涵茵攝）

▲粉絲必收集紀念戳章。

▲東京晴空塔史努比主題。（圖／記者陳涵茵攝）

▲晴空塔限定太空主題商品。

此展覽更特別與日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）合作，像是太空員所穿的太空服、探索金星的探查機、小行星探查機等宇宙科技，都可以在這看到，寓教於樂帶領小朋友探索太空奧妙。

▲東京晴空塔史努比主題。（圖／記者陳涵茵攝）

▲運用光影效果打造出宛如太空艙的燈管光暈。

▲東京晴空塔史努比主題。（圖／記者陳涵茵攝）

▲牆上展示人類探索宇宙的偉大歷程與天文太空知識。

期間限定的史努比太空主題，從7月中登場展出至10月14日止，另外，8月9日與9月14日還會有真人史努比到場和遊客同樂，每日僅有3次機會見到卡哇伊的史努比本尊，史努比粉絲來到日本千萬別錯過。

日期：即日起～10／14
地點：東京都墨田區押上1-1-2（東京晴空塔）
時間：8:00～22:00
費用：平日¥3,100（稅入）、¥3,400（稅入）＊需事前預定票券

關鍵字： 史努比 日本旅遊 日韓風 晴空塔 SKYTREE

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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