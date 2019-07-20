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璀璨煙火連放12小時！8月日本中部三大必看煙火大會

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▲▼日本中部三大花火大會。（圖／中部國際機場提供）

▲日本中部三大花火大會。（圖／中部國際機場提供）

記者蔡玟君／綜合報導

夏天到來，此時正是到日本看花火大會的好時候。位於日本中部地區，就有三大具有不同特色的煙火大會，絕對值得一探究竟。加上台灣已有多個直飛中部國際機場新特麗亞機場的航班，透過便利的城市交通網路，前往愛知、岐阜、三重等各地旅行，探訪不一樣的日本夏季魅力。

▲▼日本中部三大花火大會。（圖／中部國際機場提供）

▲岡崎城下家康公夏祭煙火大會。（圖／中部國際機場提供）

愛知縣　岡崎城下家康公夏祭煙火大會

位在愛知縣的岡崎市是日本著名歷史人物德川家康的故鄉，而岡崎市中心的「岡崎城」除了保留不少與家康公相關的史蹟，每年夏季在此舉辦的煙火大會，更是日本少見自江戶時代便以名城為背景的煙火大會，也是煙火製造發源地。

長達2小時的施放時間，可以看到金魚煙火、百花煙火等各種知名煙火綻放，遊客能邊觀賞煙火，邊走逛150家以上不同的屋台小吃。此外，從7月底至煙火大會時期，更有岡崎一年中最重要的「岡崎城下家康公夏季祭典」活動，遊客來此能充分體驗岡崎熱血的夏季氛圍。

■ 活動時間：2019年8月3日 18:50～21:00
■ 活動會場：乙川河畔、矢作川河畔
■ 交通方式：從日本「中部國際機場新特麗亞」搭乘巴士約60分鐘至「東岡崎站」，步行約15分鐘即可抵達煙火會場；亦可也從「東岡崎站」轉搭一站至「岡崎公園前」即可抵達。

▲▼日本中部三大花火大會。（圖／中部國際機場提供）

▲長良川全國煙火大會。（圖／中部國際機場提供）

岐阜縣　長良川全國煙火大會

拜訪岐阜縣除了有知名的飛驒高山地區，每年夏季以清流長良川河畔為舞台的全國煙火大會，更是集結日本全國各地精選的煙火大師，不僅在八月大會之前必須先於七月舉行「全國選拔煙火大會」，煙火大會當天更是罕見地從早上九點到晚上九點連續12小時連發。同時，將近有600間以上屋台小吃攤聚集，是日本全國最重要的花火大會之一。

■ 活動時間：2019年8月3日 09:00～20:45
■ 活動會場：長良川河畔
■ 交通方式：從日本「中部國際機場新特麗亞」搭乘名鐵特急約60分鐘抵達「名鐵岐阜站」，活動期間可在此轉乘接駁巴士至「長良橋站」或「鸕鶿屋」站下車步行前往。

▲▼日本中部三大花火大會。（圖／中部國際機場提供）

▲熊野大煙火大會。（圖／中部國際機場提供）

三重縣　熊野大煙火大會

與一般煙火大會舉辦地不同，位在三重縣熊野市的七里御濱海岸舉行的熊野大煙火大會，以特殊地形觀光景點「鬼ケ城」為舞台，透過兩艘奔馳的船點燃煙火，直徑約600公尺寬闊的大型海上扇形煙火在空中綻放，而在火花四濺下全速離去的船隻模樣驚險，加上透過大小不同岩場反射的震撼爆炸聲響，充滿了聲光效果的震撼，是其他煙火大會無法體驗到的十足魄力！

■ 活動時間：2019年8月17日 19:00～21:30
■ 活動會場：鬼ケ城、七里御濱一帶
■ 交通方式：從日本「中部國際機場新特麗亞」搭乘名鐵特急約40分鐘抵達「名鐵名古屋站」，轉乘名鐵巴士約3小時20分鐘可抵達「熊野市站前」；亦可自「中部國際機場新特麗亞」搭乘名鐵特急至「名鐵名古屋站」，轉乘JR南紀線至「熊野市站」，步行6分鐘即可抵達煙火會場。

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