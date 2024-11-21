ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

消費多少金額送多少券　碳佐麻里、天鍋台南新興店開幕首2天限定

▲▼美國肉類出口協會高雄碳佐麻里燒肉店。（圖／記者湯興漢攝）

▲碳佐麻里台南新興店推出開幕優惠，吃多少送多少。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃士原／台北報導

有燒肉南霸天稱號的「碳佐麻里」，日前公告有20年歷史的府前店（創始店）只營業到11月24日，不過業者後來也公告，碳佐麻里台南新興店將於12月7日開幕，同時連2天祭出「消費多少送多少」，12月1日開放電話訂位。

碳佐麻里是國內知名燒肉品牌，更有燒肉南霸天之稱，目前在台南、高雄各有2家分店，其中有20年歷史的府前店（創始店）只營業到11月24日。不過，碳佐麻里2019年標下的7000坪的台南新興園區，將打造全球最大的燒肉園區，業者日前宣布碳佐麻里台南新興店將於12月7日開幕，同集團的天鍋麻辣鴛鴦鍋也一同進駐。

▲「碳佐麻里」日前公告有20年歷史的府前店（創始店）11/24熄燈。（圖／取自碳佐麻里臉書）

慶祝台南新興店開幕，碳佐麻里與天鍋麻辣鴛鴦鍋聯合推出優惠活動，只要在12月7日、12月8日在任一家用餐，單筆消費多少就送多少兌餐贈品券，燒肉與火鍋品各一半，例如吃1萬元就是5000元燒肉券+5000元天鍋券。

雖然碳佐麻里、天鍋麻辣鴛鴦鍋台南新興店同步開放明年2月28日前的訂位，但12月7日、8日的開幕慶活動預約，要到12月1日中午12點才開放，僅能透過各家電話專線訂位。

▲台中個人燒肉品牌「鉄鮮森」將首度北上開店。（圖／取自鉄鮮森大里店臉書）

另外，台中人氣「森森燒肉」旗下個人燒肉品牌「鉄鮮森」首度到北部展店，第1家門市地點位於新北市土城家樂福，預計明年1月初開幕。

鉄鮮森是台中森森燒肉推出的個人燒肉品牌，從小資套餐到日本A5和牛套餐都有，最便宜不到300元，而且還附贈自助吧，餐檯上的炸物、生菜、飲料、冰淇淋都可吃到飽。如果套餐吃不夠，可加點各式肉品海鮮，價格100元至400元區間。

關鍵字： 美食雲 碳佐麻里 天鍋 台南新興店 美食優惠

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

兩貓聽寶寶哭聲衝上前關心　趴床邊緊盯：需要幫忙嗎？

推薦閱讀

全聯火鍋祭第2件5折！黃仁勳愛店麻辣湯底獨家開賣

全聯火鍋祭第2件5折！黃仁勳愛店麻辣湯底獨家開賣

萬華飯店新推個人鍋物　蔬食自助吧吃到飽

萬華飯店新推個人鍋物　蔬食自助吧吃到飽

碳佐麻里新興店開幕優惠「吃多少送多少」

碳佐麻里新興店開幕優惠「吃多少送多少」

房內泡牛奶浴、天台酒吧俯瞰蘭陽平原

房內泡牛奶浴、天台酒吧俯瞰蘭陽平原

7-11聖誕福袋「10大IP大集合」

7-11聖誕福袋「10大IP大集合」

名字有「冠翔」任1字　住礁溪飯店4折

名字有「冠翔」任1字　住礁溪飯店4折

Solaire Resort 燈火輝煌迎聖誕

Solaire Resort 燈火輝煌迎聖誕

球迷別哭！全家咖啡買1送1應援中華隊

球迷別哭！全家咖啡買1送1應援中華隊

雪梨跨年煙火「6處免費觀看地點」

雪梨跨年煙火「6處免費觀看地點」

開箱聯合航空「北極星商務艙」8亮點

開箱聯合航空「北極星商務艙」8亮點

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

桃園仙草花節「童話仙境」4裝置先看

一晚3.2萬起跳！漢來日月行館全台最貴　

士林萬麗Buffet「鱈場蟹吃到飽」延到年底

高雄最好吃白糖粿！酥中帶甜微化舌尖

越捷航空百萬張0元機票限時3天開搶

不二糕餅宣布明年元旦漲價

鳥貴族2號店12月開幕

彰化爌肉飯每天都提前賣完收攤！

台北必比登推介清粥小菜賣到凌晨5點

名字有「冠翔」任1字　住礁溪飯店4折

熱門行程

最新新聞更多

全聯火鍋祭第2件5折！黃仁勳愛店麻辣湯底獨家開賣

萬華飯店新推個人鍋物　蔬食自助吧吃到飽

碳佐麻里新興店開幕優惠「吃多少送多少」

房內泡牛奶浴、天台酒吧俯瞰蘭陽平原

7-11聖誕福袋「10大IP大集合」

名字有「冠翔」任1字　住礁溪飯店4折

Solaire Resort 燈火輝煌迎聖誕

球迷別哭！全家咖啡買1送1應援中華隊

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366