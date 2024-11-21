消費多少金額送多少券　碳佐麻里、天鍋台南新興店開幕首2天限定

▲碳佐麻里台南新興店推出開幕優惠，吃多少送多少。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃士原／台北報導

有燒肉南霸天稱號的「碳佐麻里」，日前公告有20年歷史的府前店（創始店）只營業到11月24日，不過業者後來也公告，碳佐麻里台南新興店將於12月7日開幕，同時連2天祭出「消費多少送多少」，12月1日開放電話訂位。

碳佐麻里是國內知名燒肉品牌，更有燒肉南霸天之稱，目前在台南、高雄各有2家分店，其中有20年歷史的府前店（創始店）只營業到11月24日。不過，碳佐麻里2019年標下的7000坪的台南新興園區，將打造全球最大的燒肉園區，業者日前宣布碳佐麻里台南新興店將於12月7日開幕，同集團的天鍋麻辣鴛鴦鍋也一同進駐。

▲「碳佐麻里」日前公告有20年歷史的府前店（創始店）11/24熄燈。（圖／取自碳佐麻里臉書）

慶祝台南新興店開幕，碳佐麻里與天鍋麻辣鴛鴦鍋聯合推出優惠活動，只要在12月7日、12月8日在任一家用餐，單筆消費多少就送多少兌餐贈品券，燒肉與火鍋品各一半，例如吃1萬元就是5000元燒肉券+5000元天鍋券。

雖然碳佐麻里、天鍋麻辣鴛鴦鍋台南新興店同步開放明年2月28日前的訂位，但12月7日、8日的開幕慶活動預約，要到12月1日中午12點才開放，僅能透過各家電話專線訂位。

▲台中個人燒肉品牌「鉄鮮森」將首度北上開店。（圖／取自鉄鮮森大里店臉書）

另外，台中人氣「森森燒肉」旗下個人燒肉品牌「鉄鮮森」首度到北部展店，第1家門市地點位於新北市土城家樂福，預計明年1月初開幕。

鉄鮮森是台中森森燒肉推出的個人燒肉品牌，從小資套餐到日本A5和牛套餐都有，最便宜不到300元，而且還附贈自助吧，餐檯上的炸物、生菜、飲料、冰淇淋都可吃到飽。如果套餐吃不夠，可加點各式肉品海鮮，價格100元至400元區間。