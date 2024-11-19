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住一晚3.2萬起跳！漢來日月行館躍升全台最貴渡假飯店　　

▲漢來日月行館。（圖／記者游瓊華攝）

▲漢來日月行館11月起試營運，基本房型一晚要價3.2萬元，躍升成為全台最貴渡假飯店。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／南投報導

備受矚目、位在度假勝地日月潭的漢來日月行館11月起試營運，漢來集團砸15億元將全館內裝重新設計、打造，共分地上12層、地下3層，館內93間客房間間都面湖以及泡湯池，但房價不斐，一晚要價3.2萬元，相當於上班族一個月薪水，一舉躍升成為全台最貴渡假飯店。

▲漢來日月行館。（圖／記者游瓊華攝）

▲飯店主打每間客房都面湖景。（圖／記者游瓊華攝）

漢來飯店事業群總經理林子寬表示，漢來日月行館基本房型為15坪，最大房型是120坪的總統套房，一晚房價30萬元，11月試營運至今已不少房客入住總統套房。明年農曆過年全館訂房率也已經達到7成，對於國人及觀光客消費實力深具信心。

▲漢來日月行館。（圖／記者游瓊華攝）

▲漢來開挖1600尺深溫泉，讓每間客房都有獨立泡湯池。（圖／記者游瓊華攝）

林子寬指出，相較於台灣其他觀光景點，日月潭交通便利，距離北中南都近，比阿里山、宜蘭、花蓮以及台東等都具有優勢，預估未來一年將為集團貢獻8億元營業額。

目前漢來日月行館推出一泊二食加上消夜，基本房型一晚房價3萬2000元，比一旁的涵碧樓一晚房價1.6萬元起、雲品則是1.3萬元多出一倍，也比力麗溫德姆溫泉酒店以及台中谷關虹夕諾雅飯店的2萬多元高，不僅是中部最貴渡假飯店，也是全台最貴的渡假飯店。

▲漢來日月行館。（圖／記者游瓊華攝）

▲日月行館由漢來集團接手，歷經1年多重新設計打造內裝，11月1日試營運，預計明年正式開幕。（圖／記者游瓊華攝）

漢來日月行館也打出館內多項亮點吸引頂級客群入住，除了每間客房面對湖景，11樓的星空酒廊更是日月潭最高景觀餐廳以及無邊際游池；另外，飯店開挖深達1600尺深的碳酸氫鈉溫泉，讓每間客房都有獨立泡湯池；館內也有多項收藏品，最吸睛的莫過於現值破3億元、當代藝術家草間彌生的南瓜裝置藝術，以及張大千、齊白石等作品。

▲漢來日月行館。（圖／記者游瓊華攝）

▲漢來日月行館地下一樓有草間彌生作品南瓜，現值已經破3億元。（圖／記者游瓊華攝）

▲漢來日月行館。（圖／記者游瓊華攝）

關鍵字： 日月潭 漢來日月行館 涵碧樓 雲品 開箱

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