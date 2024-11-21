不二糕餅宣布漲價！每顆蛋黃酥貴10元

▲台中排隊名店不二糕餅明年元旦漲價。（圖／不二糕餅提供）

記者黃士原／台北報導

台中名店「不二糕餅」今日公告，由於近兩年各種原物料以及營運成本大幅上漲，明年元旦漲價，蛋黃酥每顆大約貴10元。

不二糕餅今年8月曾表示凍漲，自行吸收原物料上漲成本，不過今日中午在臉書粉專公告，由於近兩年各種原物料以及營運成本大幅上漲，為持續提供優質商品，將於明年1月1日起調整商品售價，6入蛋黃酥由一盒320元漲到380元，12入變760元，等於蛋黃酥每顆大約漲10元。

除了蛋黃酥，其他商品也有調漲，6入檸月酥從280元漲至320元、12入由560元漲至640元，等於每顆貴6.6元；6入茶鳳黃從280元漲至320元，每顆約貴6.6元；12入福令卡從180元漲至220元，每顆約漲3.3元。

▲不二糕餅明年新的價格表。（圖／取自不二糕餅臉書）

除了不二糕餅，才剛結束明年春節檔期預購的陳耀訓、法朋，都有調漲價格。陳耀訓蛋黃酥每盒數量從10顆變為8顆，售價900元，等於每顆112.5元，較之前每顆98元貴了14.5元。法朋春節禮盒則調漲60元至100元不等，像是經典蛋黃酥禮盒（9入裝）由920元漲到980元，欣葉聯名雙饗禮盒也從960元漲到1080元。

