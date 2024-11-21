開箱聯合航空北極星商務艙！全平躺位超好睡　獨享冰淇淋聖代餐車

▲聯合航空目前在台灣提供「台北－舊金山」每天2個來往航班。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／美國報導

出國玩想要舒適的飛行體驗，許多旅客首選就是商務艙！《ETtoday新聞雲》就開箱聯合航空「Polaris北極星商務艙」，透過實際飛行體驗告訴你8大亮點，包括200公分全平躺座位、免費WiFi使用，還有專屬空中冰淇淋聖代餐車以及免費零食任拿，讓旅程中完全不怕餓。

目前聯合航空在台灣提供「台北－舊金山」每天2個來往班次，時間帶包括早上與下午由桃園機場出發，返程為美國時間下午與晚上自舊金山出發，彈性時間選擇也讓中、南部旅客更便利，機上亦有中文空服員；而透過舊金山機場與綿密的內陸航網，更能方便轉機到其他美國各大城市。

▲聯合航空北極星商務艙座位採「1-2-1」的交錯式配置。（圖／記者蔡玟君攝）

「台北－舊金山」航線採波音777-300機型執飛，其中北極星商務艙座位以「1-2-1」的交錯式配置，並採全走道位和半套房式的隱私空間設計，讓旅客在空中度過舒適私人時光。

▲▼半套房式設計具有高度隱密感，每個座位都放有4款寢具。（圖／記者蔡玟君攝）

■亮點1：200公分全平躺座位與4款寢具

北極星商務艙座位最大亮點就是配置長達200公分的全平躺坐椅，登機時即可見在座位上已放置從紐約第五大道精品百貨Saks Fifth Avenue獨家訂製的4款寢具，包括羽絨被毯、涼感被，以及羽絨枕與涼感凝膠記憶枕。

▲▼透過座位旁的按鈕可將座位調整至完全平躺。（圖／記者蔡玟君攝）

旅客可以通過座位旁的控制按鈕調整座椅，想睡覺時，只要旋轉按鈕即可讓座椅變成一張能完全平躺的空中單人床，且躺下時，腰部以上可完全被隔板阻擋，極具隱私感。

▲▼座位都有充足的置物空間，包括頭頂置物櫃、座位旁的櫃子、螢幕下方長型抽屜與伸腿空間都能放置隨身行李。（圖／記者蔡玟君攝）

▲牆面上有掛衣架。（圖／記者蔡玟君攝）

■亮點2：充裕的隨身行李放置空間

每一個座位都有充裕的隨身行李放置空間，除了頭頂上方的行李架外，座位旁附設桌子與檯燈的小櫃子打開，可置入隨身小物，降噪耳機、瓶裝水也都已預先放在此處，櫃門背面也貼心設有鏡子方便旅客使用。

螢幕下方則有長型小抽屜可放手機，而伸腿空間亦可作為隨身包包放置空間；牆面則設有專屬掛衣架，空服人員亦會詢問是否需要掛衣。

▲▼置物櫃下方與螢幕下方均有充電插座與USB孔。（圖／記者蔡玟君攝）

■亮點3：充足的充電設備不擔心3C用品沒電

位子上均設有3個充電設備，包括螢幕下方的USB充電處，以及置物櫃下方設有插座與USB充電座，讓旅客隨時皆能使用。

▲▼機上過夜包與厚底絨毛拖鞋。（圖／記者蔡玟君攝）

■亮點4：商務艙專屬過夜包

許多旅人搭長程線最在乎的就是過夜包。聯合航空商務艙全新過夜包是黑色長圓形腰包式設計，除了必備的牙膏、牙刷、筆、襪子、眼罩外，現在也與精品護膚品牌「TheraFace by Therabody」合作，在包包內提供睡眠護理備品，包括眼霜、臉部噴霧及面紙。

每個座位也都在伸腿空間放有白色厚底絨毛拖鞋，穿起來保暖且舒適，方便旅客在長程搭機時間中，可以穿著拖鞋走動。

▲▼13吋個人螢幕並支援繁體中文切換。（圖／記者蔡玟君攝）

■亮點5：機上娛樂系統

所有商務艙座位均配置13吋個人螢幕，並支援包括繁體中文在內超過15種語言，並有豐富的電影、音樂選擇，部分電影更配有中文字幕，讓旅客在機上能愜意觀賞。

▲若想先休息，也可透過螢幕設定讓空服員判斷是否要打擾。（圖／記者蔡玟君攝）

在登機時，螢幕也會顯示當日航程期間流程，如出發與目的地，途中會提供哪些餐飲服務等，若想要先休息，也可透過螢幕設定「請在用餐時叫醒我」或「請不要叫醒我」的選項，方便空服人員判斷。

▲▼當飛機到達一定高度後，即會開始餐前酒水服務。（圖／記者蔡玟君攝）

■亮點6：機上餐飲服務享酒水任喝、商務艙獨享空中冰淇淋聖代餐車

搭商務艙另一備受期待的就是機上餐飲，以舊金山航線為例，聯合航空提供2次餐飲服務。當飛機到達一定高度，空服員會開始一一為每位旅客鋪上藍色餐巾，並先開始酒水飲料服務，有多款紅白酒與軟性飲料任選，也可請空服員推薦，配合飲品均會提供用事先溫熱後的白色小缽盛裝的堅果碗，可一邊看機上電影一邊享用。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲還有堅果碗搭配。（圖／記者蔡玟君攝）

▲機上晚餐前菜。（圖／記者蔡玟君攝）

▲晚餐主餐有4種選擇，包括牛排、魚類料理、鴨胸等。（圖／記者蔡玟君攝）

晚餐菜單提供4種主餐選擇，包括牛排、魚肉料理、鴨胸等，依照季節不定時更換，搭配主餐則有前菜二選一，並搭配豐富的麵包籃可任選喜愛的麵包，空服員會不定時前來詢問是否需要追加麵包。

▲▼北極星商務艙旅客獨享的空中冰淇淋聖代餐車體驗。（圖／記者蔡玟君攝）

餐後甜點推薦必吃冰淇淋聖代。聯合航空提供商務艙旅客獨享的空中冰淇淋聖代餐車，現挖冰淇淋還可以搭配各種不同配料，包括巧克力、杏仁片、櫻桃、焦糖醬等，視當天機上航班提供不同選擇。該服務原本在疫情期間一度暫停，現在已恢復提供。

▲▼早餐有鬆餅套餐（上圖）或適合亞洲人享用的粥品（下圖），仍須以航程中的菜單為準。（圖／記者蔡玟君攝）

早餐方面，商務艙旅客有2種主餐選擇，若是飛回亞洲，機上更為旅客貼心提供粥品選擇，搭配果汁、麵包等，或也有鬆餅套餐，實際選擇建議以航程提供菜單為主。

▲商務艙零食區可以任拿。（圖／記者蔡玟君攝）

■亮點7：蛋糕零食水果任你拿 航程期間不怕餓

除了兩次餐飲服務外，空服員也會在商務艙廚房附近設有零食區，放置瓶裝水、水果、餅乾、甜點，讓商務艙旅客可自由享用，航程期間不怕餓到。

■亮點8：機上免費WiFi

聯合航空提供免費機上WiFi，可以透過聯合航空APP連線上網後傳遞文字訊息，包括LINE、 Whatsapp、 iMessage都適用，若有開網頁需求則需另外付費。

▲舊金山國際機場是聯合航空在美國西岸最大樞紐。（圖／記者蔡玟君攝）

除了商務艙亮點外，由於舊金山機場是聯合航空在美國西岸最大樞紐，擁有綿密銜接內陸航班或前往其他國際目的地也是其優勢，透過聯合航空APP可直接領取所有航程登機證外，也能隨時追蹤航班最新狀態、登機門、機場動線指引、托運行李進度等，為旅客提升旅行中的便利性。

疫情後商務艙需求大幅增加，提升商務艙硬體設施與服務搶攻頂級商務客早已成為現代航空公司趨勢，各家航空也紛紛推出全新客艙設計，或增加商務艙座位數搶佔市場。例如國泰航空就將旗下波音777-300ER機隊升級改造，推出全新「爾雅商務客艙」，亮點包括環繞式包座位、首次引入拉門設計，和座位間的伸縮私人隔板，讓旅客能在高空享受專屬高隱私飛行時光，近期已投入部分航線服務。