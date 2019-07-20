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不能住了！福壽山農場18顆蘋果屋暫停開放　只剩打卡功能

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▲福壽山農場蘋果屋露營區曝光。（圖／福壽山農場提供）
▲福壽山農場長出18顆蘋果，外型圓滾滾看起來超可愛。（圖／福壽山農場提供）

記者黃士原／台北報導

台中福壽山農場5月時推出18顆蘋果屋，民眾只需要攜帶簡單的行李就可以享受露營的樂趣，超萌的蘋果屋也引起一波討論熱潮，不過最近福壽山農場暫停開放蘋果屋住宿。至於暫停開放原因，訂房相關人員回答進行設備更新，但蘋果屋何時再度開放預訂時間也不確定。

福壽山農場的18顆「超萌蘋果屋」曾在5月10日開放訂房，屋內設施應有盡有，旅客只需要帶簡單的行李就可以享受露營的樂趣。屋內約可容納2大1小，提供電源插座和衛浴設備，但蘋果屋以露營概念設計，所以沒有床，旅客須自己準備睡袋、枕頭以及盥洗用品。


▲打開蘋果屋後，首先能看到的就是可以放置睡墊的平台以及通往廁所的門。（圖／網友林古太太授權提供）


▲蘋果屋裡頭設有一間小廁所，也有小窗戶能讓空氣對流。（圖／網友林古太太授權提供）

打開蘋果屋的門，首先映入眼簾的是小階梯，而小階梯上就是可以鋪睡墊的平面，屋內還有另一個白色的門通往廁所，裡頭設有馬桶、洗手台以及通風設備，實在讓人很難想像小小一顆蘋果屋中居然還塞了一間廁所，這樣民眾就不必跟其它人共用衛浴，在蘋果屋中享受私密的空間。

福壽山農場
地址：台中市和平區梨山里福壽路29號
電話：04－2598-9202
時間：06：00～21：30

關鍵字： 旅遊情報 福壽山農場 蘋果屋

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