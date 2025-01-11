身分證中「2、5」春節住飯店1人2025元！還送早餐吃到飽、泡湯

▲福容台北一館推春節住房優惠，身分證含2025任兩碼，雙人成行每人只要2,025元。（圖／福容台北一館提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

9天春節連假將近，福容台北一館推出2025春節住房專案，1月25日至2月2日期間，只要身分證號碼中「2025」任兩碼，即可以每人2,025元入住一晚，含中西式早餐吃到飽，還可以浸泡在黃金美人湯，藉此舒緩身心。

▲浸泡在黃金美人湯，藉此舒緩身心。

福容台北一館祭出2025春節住房專案，1月25日至2月2日期間，凡身分證號碼中「2025」任兩碼，即可以每人2,025元的價格（原價每房5,899元）入住一晚，限量提供。此外，3樓泉麗泉俱樂部的健身房與三溫暖設施也免費開放使用。福容台北一館位於建國南路上，緊鄰建國假日花市，步行5分鐘內即可達，是採購新春花卉時下榻首選之一。

▲翌日享「雙人田園自助式早餐」吃到飽。

另外，鄰近淡水紅毛城、海關碼頭、小白宮的滬尾藝文休閒園區，其內的「將捷金鬱金香酒店」也推春節專案，除夕至初三入住加贈澳洲香桐酒莊氣泡酒一支，入住旅客也可於酒店R樓「望高樓」品嚐星巴克咖啡，俯瞰淡水河與觀音山的夕陽美景，專案包含「禮萊廣場」國賓影城電影票及兒童遊戲室一日暢玩，經查一泊一食最低8,800元起。

▲淡水「將捷金鬱金香酒店」新春有一系列應景活動，包含祥獅獻瑞迎財神。（圖／將捷金鬱金香酒店提供，下同）

▲R樓「望高樓」俯瞰淡水河與觀音山的夕陽美景，同時，即日起至3月2日，《風風節》開放民眾免費入場。

綠意圍繞的千坪「埔頂草原」，搭配純白拱門建築，營造獨特的渡假氛圍。業者指出，為了增添冬遊淡水的趣味，《風風節 TAMSUI WIND FESTIVAL》即日起至3月2日開放民眾免費入場，可以參觀由超過3,000支小風車組成的壯麗造景。