ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

身分證中「2、5」春節住飯店1人2025元！還送早餐吃到飽、泡湯

▲福容台北一館春節住房禮遇，身份證含2025任兩碼，雙人成行每人只要2,025,「雙人田園自助式早餐」,黃金美人湯,3F泉俱樂部設施。（圖／福容台北一館提供）

▲福容台北一館推春節住房優惠，身分證含2025任兩碼，雙人成行每人只要2,025元。（圖／福容台北一館提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

9天春節連假將近，福容台北一館推出2025春節住房專案，1月25日至2月2日期間，只要身分證號碼中「2025」任兩碼，即可以每人2,025元入住一晚，含中西式早餐吃到飽，還可以浸泡在黃金美人湯，藉此舒緩身心。

▲福容台北一館春節住房禮遇，身份證含2025任兩碼，雙人成行每人只要2,025,「雙人田園自助式早餐」,黃金美人湯,3F泉俱樂部設施。（圖／福容台北一館提供）

▲浸泡在黃金美人湯，藉此舒緩身心。

福容台北一館祭出2025春節住房專案，1月25日至2月2日期間，凡身分證號碼中「2025」任兩碼，即可以每人2,025元的價格（原價每房5,899元）入住一晚，限量提供。此外，3樓泉麗泉俱樂部的健身房與三溫暖設施也免費開放使用。福容台北一館位於建國南路上，緊鄰建國假日花市，步行5分鐘內即可達，是採購新春花卉時下榻首選之一。

▲福容台北一館春節住房禮遇，身份證含2025任兩碼，雙人成行每人只要2,025,「雙人田園自助式早餐」,黃金美人湯,3F泉俱樂部設施。（圖／福容台北一館提供）

▲翌日享「雙人田園自助式早餐」吃到飽。

另外，鄰近淡水紅毛城、海關碼頭、小白宮的滬尾藝文休閒園區，其內的「將捷金鬱金香酒店」也推春節專案，除夕至初三入住加贈澳洲香桐酒莊氣泡酒一支，入住旅客也可於酒店R樓「望高樓」品嚐星巴克咖啡，俯瞰淡水河與觀音山的夕陽美景，專案包含「禮萊廣場」國賓影城電影票及兒童遊戲室一日暢玩，經查一泊一食最低8,800元起。

▲淡水「將捷金鬱金香酒店」R樓「望高樓」俯瞰淡水河與觀音山的夕陽美景。（圖／將捷金鬱金香酒店提供）

▲淡水「將捷金鬱金香酒店」新春有一系列應景活動，包含祥獅獻瑞迎財神。（圖／將捷金鬱金香酒店提供，下同）

▲淡水「將捷金鬱金香酒店」R樓「望高樓」俯瞰淡水河與觀音山的夕陽美景。（圖／將捷金鬱金香酒店提供）

▲R樓「望高樓」俯瞰淡水河與觀音山的夕陽美景，同時，即日起至3月2日，《風風節》開放民眾免費入場。

綠意圍繞的千坪「埔頂草原」，搭配純白拱門建築，營造獨特的渡假氛圍。業者指出，為了增添冬遊淡水的趣味，《風風節 TAMSUI WIND FESTIVAL》即日起至3月2日開放民眾免費入場，可以參觀由超過3,000支小風車組成的壯麗造景。

關鍵字： 台北市旅遊 星級飯店 住房優惠 春節住房優惠 新北市旅遊 淡水旅遊 度假飯店

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

超大陣！米克斯軍團集體過馬路 義氣汪殿後..交警急指揮：快過去！

推薦閱讀

萬華最暖米粉湯小攤！一碗20湯鮮味濃

萬華最暖米粉湯小攤！一碗20湯鮮味濃

苗栗度假酒店「玻璃屋泡湯賞落羽松」

苗栗度假酒店「玻璃屋泡湯賞落羽松」

漢堡王捲捲德腸堡限時3天快閃回歸

漢堡王捲捲德腸堡限時3天快閃回歸

身分證「中2碼」春節住飯店1人2025元

身分證「中2碼」春節住飯店1人2025元

新店鴨肉羹「奧運金牌王齊麟」是常客

新店鴨肉羹「奧運金牌王齊麟」是常客

從廢墟到人氣民宿！　「蚊子效應」擋拆老屋讓旅人住進歷史

從廢墟到人氣民宿！　「蚊子效應」擋拆老屋讓旅人住進歷史

超商獨賣「巨杯辛拉麵」超霸氣！

超商獨賣「巨杯辛拉麵」超霸氣！

屬蛇過年玩六福村免費！還能賞煙火

屬蛇過年玩六福村免費！還能賞煙火

繼光香香雞聯名寶可夢第2彈！

繼光香香雞聯名寶可夢第2彈！

頂級燒肉店周年慶「6人套餐特價3萬」

頂級燒肉店周年慶「6人套餐特價3萬」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

沒遊客！墾丁3飯店驚傳熄燈

強烈冷氣團發威！3大手搖飲優惠來了

超逼真「魷魚遊戲體驗館」23天免費玩

屬蛇過年玩六福村免費！還能賞煙火

北市公館65年「得記麵包店」歇業

身分證「中2碼」春節住飯店1人2025元

花蓮太魯閣晶英1/16回歸

台南「全台最大元宵煙火秀」2/8登場　

獨／苗栗花露農場新蓋「牡丹花館」！

拿出身分證！2種人免費玩花蓮海洋公園

熱門行程

2025新北市平溪天燈節即將盛大舉行！

2/12(三)十分廣場 金蛇傳愛！光耀新北，邀請大家一起為新的一年祈福！

最新新聞更多

萬華最暖米粉湯小攤！一碗20湯鮮味濃

苗栗度假酒店「玻璃屋泡湯賞落羽松」

漢堡王捲捲德腸堡限時3天快閃回歸

身分證「中2碼」春節住飯店1人2025元

新店鴨肉羹「奧運金牌王齊麟」是常客

從廢墟到人氣民宿！　「蚊子效應」擋拆老屋讓旅人住進歷史

超商獨賣「巨杯辛拉麵」超霸氣！

屬蛇過年玩六福村免費！還能賞煙火

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366