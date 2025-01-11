ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

桃園巨型卡比獸變「卡比瘦」被罵爆！官方澄清：那是AI做的圖

▲網頁設計師Han Gute以ai設計了卡比獸，想不到騙了大家。（圖／翻攝自網路）

▲網頁設計師Han Gute以AI設計了一隻卡比獸，想不到成功騙到了網友。（圖／翻攝自網路）

記者彭懷玉／綜合報導

2025台灣燈會在桃園，2月7日起將有12公尺高的卡比獸、6公尺高的皮卡丘躺在中壢青塘園，消息一出讓粉絲暴動。不過，近日網上流傳一張卡比獸照片，被網友質疑「卡比獸怎麼一臉便秘的表情呢？主辦方沒有照顧好嗎？」引來一波討論。對此，桃園市觀旅局釋疑，那是AI做的圖。

▲2025台灣燈會與「寶可夢」合作，邀請卡比獸、皮卡丘進駐青塘園。（示意圖／桃園市觀旅局提供）

▲2025台灣燈會與「寶可夢」合作，邀請卡比獸、皮卡丘進駐青塘園。（示意圖／桃園市觀旅局提供）

2025台灣燈會睽違9年重返桃園，今年首度聯名寶可夢，在中壢青塘園擺上巨型卡比獸和皮卡丘，去年12月底消息一出，網友直呼，「必須朝聖」、「是寶可夢燈會」、「我要帶寶可夢之笛去桃園燈會叫醒卡比獸了」、「終於有一個像樣的！」讓眾人期待不已。

▲2025台灣燈會與「寶可夢」合作，邀請卡比獸、皮卡丘進駐青塘園。（示意圖／桃園市觀旅局提供）

▲卡比獸、皮卡丘示意圖亮相後引來矚目，預計2月7日才會現身青塘園。（示意圖／桃園市觀旅局提供）

不過，近日卻在網上流傳一張卡比獸圖，只見外觀和真實版的卡比獸相去甚遠，網友紛紛留言「嘴角向下？」、「我怎麼覺得這卡比獸跟宣傳照裡的也差太多了吧」、「這是仿冒版的吧！」、「表情很奇怪，一點都不可愛」、「這個卡比獸太瘦了！四年前沒吃飽喝足，連帶表情都不好」，實際上，圖的左上角有個AI的Logo，桃園市觀旅局也指稱，那是AI做的圖，請民眾耐心等待。

2025台灣燈會主燈位於機場捷運A18高鐵桃園站、A19桃園體育園區站，其中，觀旅局表示，青塘園化身「光臨千塘國」展區，以「巨大化」及「園中園」的體驗情境下，邀請全球知名IP「寶可夢」，用燈件創作方式加入青塘園燈區。5大燈區將在2月7日提前試營運，並於2月12日正式與A18主燈展演場同步開幕，持續展出至2月23日。

關鍵字： 桃園旅遊 中壢區旅遊 2025台灣燈會 卡比獸 寶可夢

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

推薦閱讀

墾丁最新網美咖啡廳亮點搶先看

墾丁最新網美咖啡廳亮點搶先看

北投25年「千禧湯」1／24封閉整修

北投25年「千禧湯」1／24封閉整修

恆春鬧中取靜「包棟泳池Villa」開箱

恆春鬧中取靜「包棟泳池Villa」開箱

桃園巨型卡比獸現身？官方：AI做的圖

桃園巨型卡比獸現身？官方：AI做的圖

春節住房率全台最高！解密苗栗魅力

春節住房率全台最高！解密苗栗魅力

「AD ASTRA」因吳乃仁聚餐而爆紅

「AD ASTRA」因吳乃仁聚餐而爆紅

台中最新「蔦屋老佛爺店」開箱！

台中最新「蔦屋老佛爺店」開箱！

萬華最暖米粉湯小攤！一碗20湯鮮味濃

萬華最暖米粉湯小攤！一碗20湯鮮味濃

苗栗度假酒店「玻璃屋泡湯賞落羽松」

苗栗度假酒店「玻璃屋泡湯賞落羽松」

漢堡王捲捲德腸堡限時3天快閃回歸

漢堡王捲捲德腸堡限時3天快閃回歸

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

沒遊客！墾丁3飯店驚傳熄燈

超逼真「魷魚遊戲體驗館」23天免費玩

身分證「中2碼」春節住飯店1人2025元

春節住房率全台最高！解密苗栗魅力

強烈冷氣團發威！3大手搖飲優惠來了

北市公館65年「得記麵包店」歇業

花蓮太魯閣晶英1/16回歸

屬蛇過年玩六福村免費！還能賞煙火

萬華最暖米粉湯小攤！一碗20湯鮮味濃

獨／苗栗花露農場新蓋「牡丹花館」！

熱門行程

2025新北市平溪天燈節即將盛大舉行！

2/12(三)十分廣場 金蛇傳愛！光耀新北，邀請大家一起為新的一年祈福！

最新新聞更多

墾丁最新網美咖啡廳亮點搶先看

北投25年「千禧湯」1／24封閉整修

恆春鬧中取靜「包棟泳池Villa」開箱

桃園巨型卡比獸現身？官方：AI做的圖

春節住房率全台最高！解密苗栗魅力

「AD ASTRA」因吳乃仁聚餐而爆紅

台中最新「蔦屋老佛爺店」開箱！

萬華最暖米粉湯小攤！一碗20湯鮮味濃

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366