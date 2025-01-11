桃園巨型卡比獸變「卡比瘦」被罵爆！官方澄清：那是AI做的圖

▲網頁設計師Han Gute以AI設計了一隻卡比獸，想不到成功騙到了網友。（圖／翻攝自網路）

記者彭懷玉／綜合報導

2025台灣燈會在桃園，2月7日起將有12公尺高的卡比獸、6公尺高的皮卡丘躺在中壢青塘園，消息一出讓粉絲暴動。不過，近日網上流傳一張卡比獸照片，被網友質疑「卡比獸怎麼一臉便秘的表情呢？主辦方沒有照顧好嗎？」引來一波討論。對此，桃園市觀旅局釋疑，那是AI做的圖。

▲2025台灣燈會與「寶可夢」合作，邀請卡比獸、皮卡丘進駐青塘園。（示意圖／桃園市觀旅局提供）

2025台灣燈會睽違9年重返桃園，今年首度聯名寶可夢，在中壢青塘園擺上巨型卡比獸和皮卡丘，去年12月底消息一出，網友直呼，「必須朝聖」、「是寶可夢燈會」、「我要帶寶可夢之笛去桃園燈會叫醒卡比獸了」、「終於有一個像樣的！」讓眾人期待不已。

▲卡比獸、皮卡丘示意圖亮相後引來矚目，預計2月7日才會現身青塘園。（示意圖／桃園市觀旅局提供）

不過，近日卻在網上流傳一張卡比獸圖，只見外觀和真實版的卡比獸相去甚遠，網友紛紛留言「嘴角向下？」、「我怎麼覺得這卡比獸跟宣傳照裡的也差太多了吧」、「這是仿冒版的吧！」、「表情很奇怪，一點都不可愛」、「這個卡比獸太瘦了！四年前沒吃飽喝足，連帶表情都不好」，實際上，圖的左上角有個AI的Logo，桃園市觀旅局也指稱，那是AI做的圖，請民眾耐心等待。

2025台灣燈會主燈位於機場捷運A18高鐵桃園站、A19桃園體育園區站，其中，觀旅局表示，青塘園化身「光臨千塘國」展區，以「巨大化」及「園中園」的體驗情境下，邀請全球知名IP「寶可夢」，用燈件創作方式加入青塘園燈區。5大燈區將在2月7日提前試營運，並於2月12日正式與A18主燈展演場同步開幕，持續展出至2月23日。