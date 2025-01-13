▲日本人氣店「漢堡排嘉」將開3號店，暫定4月進駐南港CITYLINK。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

日本東京「漢堡排嘉（ハンバーグ 嘉）」去年登台後已開出2家分店，迎接全新2025年，品牌正在籌備3號店，預計進駐南港CITYLINK，開幕時間暫定4月。

來自日本的人氣名店「漢堡排嘉」去年5月首度登台，1號店進駐中和環球購物中心，8月在SOGO大巨蛋開出2號店。迎接全新2025年，品牌規劃展店，3號店預計進駐南港CITYLINK購物中心，目前正在人力銀行召募員工，根據業者提供的資訊，暫定4月開幕。

▲特選牛舌排定食。（圖／記者黃士原攝）

漢堡排嘉創辦人安川嘉紀1992年起，在北海道經營超過十家炭火燒肉專門店，擁有20年以上的炭火燒烤經驗。2021年，他在東京原宿神宮前開設了第一間炭火漢堡排專門店，並迅速打出名堂，隨即成為當地日本人私藏排隊名店，每日限量300份炭火漢堡排，每晚6點前就會賣光，2022年便在表參道開第2間店，2024年首度進軍台灣市場。

▲漢堡排嘉的白飯都能無限續加。（圖／記者黃士原攝）

漢堡排嘉提供國產牛漢堡排、牛舌漢堡排、特選牛舌排、WAGYU和牛漢堡排、炭火牛橫膈膜等5款定食餐，價格450元起至650元，套餐都會附上白飯、湯品、生雞蛋與小菜。另國產牛漢堡排、牛舌漢堡排都可加點，每顆分別是100元、150元。

台灣漢堡排嘉與日本一樣，採現場候位入場，不接受訂位，每日只接待300位客人，每人基本消費需點用一份漢堡排定食，用餐時間為入座後1小時，所有餐點皆不提供外帶及打包。

▲挽肉と米2號店插旗台北信義區。（圖／記者黃士原攝）

另外，去年7月登台的日本人氣漢堡排「挽肉と米」，終於要開出第2家分店，地點位於台北信義區的A19商場，預計1月開幕，但還未公布正確時間。

挽肉と米僅提供一種套餐，餐價650元，漢堡排肉使用「鹿兒島A5和牛」（份量3顆），每日早上在10度C的挽肉（絞肉）室裡新鮮現絞，客人就座後再由師傅快速現做現烤，避免溫度升高影響口感。師傅也會針對顧客的用餐速度來烤漢堡排，原則上是客人快吃完一個後，才會再烤一個。