台塑生醫跨界餐飲！新品FB Kitchen落腳內湖「供應正宗牛小排」

▲台塑生醫新餐廳「FB Kitchen」隱身內湖，供應正宗「牛小排」。（圖／台塑生醫提供）

記者黃士原／台北報導

台塑生醫正式將經營觸角向美食餐飲延伸，以「Formosa Biomedical」的英文縮寫命名，推出全新餐飲品牌「FB Kitchen」，並首次以餐廳型態公開企業招待所的傳奇料理「台塑正宗帶骨牛小排」。

台塑企業集團位於敦北商圈的舊總部，13樓有間神祕的招待所，正是「台塑正宗帶骨牛小排」的誕生地，只有創辦人王永慶邀約的貴賓才能品嚐。今年，王瑞瑜延展台塑生醫「人本至上」的核心理念，以「Formosa Biomedical」的英文縮寫命名，推出全新餐飲品牌「FB Kitchen」，上周正式開幕，地點鄰近台塑內湖總部，除了帶骨牛小排，還供應牛小排牛肉麵、牛小排辣味炒飯。

▲「台塑正宗帶骨牛小排」出自王永慶夫人李寶珠之手，原本是為了吃不慣西餐的王永慶量身設計。

「台塑正宗帶骨牛小排」出自王永慶夫人李寶珠之手，原本是為了吃不慣西餐的王永慶量身設計，牛排全熟但保有肉汁，FB Kitchen表示，除了選用年輕牛隻肋脊部中第6至8節部位，還用17種食材、乾濕醃料低溫醃製48小時，之後再慢火烘烤2小時，即便不用沾醬也很美味。

▲「台塑牛小排經典牛肉麵」搭配的帶骨牛小排重達6盎司。

「台塑牛小排經典牛肉麵」的經典紅燒湯頭使用洋蔥、白蘿蔔、紅蘿蔔、大蔥、蒜苗、蘋果和6種特級漢方香料，先以大火煮滾，再以文火慢熬2小時，之後再靜置1天，反覆工序3次後，最後添上道地四川味的手工辣豆瓣醬，搭配的帶骨牛小排重達6盎司。

▲除了台塑牛小排系列，FB Kitchen也供應近30道家常菜。

除了台塑牛小排系列，FB Kitchen也供應近30道家常菜（可升級套餐），包括酥炸豬排、剝皮辣椒雞煲、海鮮豆腐煲、三杯雞、三杯中卷、麻油松阪豬、酸菜白肉鍋，另有普羅旺斯田園烤時蔬、水果能量沙拉蔬食料理，滿足不同客層需求，價格帶落在200元至400元之間。

慶祝FB Kitchen全新開幕，1月24日前，到餐廳點用「台塑正宗帶骨牛小排12盎司排餐」兩客特價1999元（原價2560元），「台塑牛小排經典牛肉麵」兩客特價999元（原價1160元）。

▲「LITTLE LAM NOODLE BAR」順化香辣牛肉麵搭A套餐。（圖／業者提供）

另外，繼主打亞洲新潮料理的「Golden」及餐酒館「Afterglo」，米其林星廚林明健新年度再開新餐廳「LITTLE LAM NOODLE BAR」，他以Fine Dining的標準、法式料理工序的講究，提供星馬、日式、越南等風味的特色麵食，單點360元起。

▲「LITTLE LAM NOODLE BAR」雞白湯拉麵。（圖／業者提供）

LITTLE LAM菜單上的「順化香辣牛肉麵」及「雞白湯拉麵」，分別擁有鮮辣及濃醇湯頭。順化香辣牛肉麵將牛小排、牛尾、豬腳、香茅、檸檬葉、蝦醬、蔬菜、胭脂樹籽等熬煮湯底，加入自製朝天椒辣椒醬，搭佐脂香肉嫩A5和牛、慢燉牛臉頰、富含膠質的豬腳，以及柔嫩鴨血。