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搭車就到！「花卉試驗中心」賞茶花、梅花　6處賞梅景點一次看

▲花卉試驗中心「台北茶花展」只到1月19日。（圖／公園處提供）

▲花卉試驗中心「台北茶花展」只到1月19日。（圖／公園處提供）

記者彭懷玉／台北報導

愈冷愈開花的梅花，在台北市平地、山區皆有種植，陽明山仰德大道上的「花卉試驗中心」搭公車就能抵達，堪稱台北人的後花園，其內梅花目前綻開約3-5成，還有300株茶花，以及大門口旁的鬱金香、風信子花海，為寒冬增添亮麗色彩。

▲花卉試驗中心「台北茶花展」只到1月19日。（圖／公園處提供）

▲大門口旁的鬱金香、風信子花海，為寒冬增添亮麗色彩。（圖／公園處提供）

花卉試驗中心「台北茶花展」只到1月19日，今年搜集300多種茶花品種，最早開的「早春」品種，形成了一條迷人的「魔法花隧道」，還有「貝拉」、「姬」、「金花茶」等與迪士尼公主相呼應的茶花品種。

▲花卉試驗中心「台北茶花展」只到1月19日。（圖／公園處提供）

▲花卉試驗中心「台北茶花展」的「姬」品種。（圖／公園處提供）

另外，全台梅花大肆盛開，雪白花瓣落下如雪般浪漫，深受民眾青睞。花卉試驗中心主任宋馥華表示，大門旁、辦公室附近皆有梅花，目前盛開3-5成，比往年晚了一周多，預計下周會進入最佳觀賞期。

說到賞梅勝地，士林官邸內也能看到含苞待放的梅花，而吟梅亭則是陽明山上賞梅秘境，第二停車場、杜鵑茶花園一帶也見得到梅花蹤跡。

▲榮星花園公園梅樹群就在近民權東路與建國北路側的荷花池旁。（圖／公園處提供）

▲▼榮星花園公園梅樹群在近民權東路與建國北路側的荷花池旁。（圖／公園處提供）

▲榮星花園公園梅樹群就在近民權東路與建國北路側的荷花池旁。（圖／公園處提供）

假設不想跑到山上，又不想人擠人，榮星花園公園也是平地賞梅去處，園區內梅樹群就在近民權東路與建國北路側的荷花池旁，近日氣溫驟降，枝枒上已經開始結了纍纍花苞，並有些許梅花悄然綻放，宣告賞梅季即將開始。

關鍵字： 台北市旅遊 賞花旅遊 花海旅遊 賞梅 花卉試驗中心

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