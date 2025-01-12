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台中「800棵落羽松」近全紅！1人60元看到飽　三灣落羽松維持免費

▲台中后里羽粼落羽松。（圖／IG@molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲台中后里羽粼落羽松已近全紅，追松腳步要快。（圖／IG@molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者彭懷玉／台中報導

每年11月底到隔年1月底，是落羽松最美時節，台中后里有處「羽粼落羽松」就位在泰安國小旁，目前轉色達8-9成，即便一人收取60元清潔費，平日仍湧入絡繹不絕的旅客一探期間限定美景。

▲台中后里羽粼落羽松。（圖／IG@molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲羽粼落羽松中間的水池是必拍打卡點。（圖／IG@molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

「羽粼落羽松」由私人栽種，數量達800棵，每年11月至隔年4月限定開放，從原本秘境變成火紅景點。業者表示，落羽松隨氣候一波波轉色，有部分剛轉色，也有部分已在落葉，能否撐到過年，仍是未知數。

▲台中后里羽粼落羽松,台中后里國小落羽松。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼台中后里羽粼落羽松前有波斯菊花海，並依傍著火炎山。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台中后里羽粼落羽松,台中后里國小落羽松。（圖／記者彭懷玉攝）

業者介紹，「羽粼落羽松」一共種植800棵左右，其中80%種在水裡，一來是可以拍出夢幻倒影，再來是落羽松本屬沼澤植物，更適合在水中生長，若種在陸地上，葉片會容易有焦掉的感覺。

▲台中后里羽粼落羽松,台中后里國小落羽松。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼后里羽粼落羽松一人收取60元清潔費、120公分以下兒童免費，平日仍湧入眾多旅客。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台中后里羽粼落羽松,台中后里國小落羽松。（圖／記者彭懷玉攝）

除了泰安國小後方的落羽松，如光寺也在不遠處，站立在交接處、水池前或是樹林中取景，均有不同美感。

另外，苗栗三灣也有絕美落羽松林，正位於台3線101公里旁的步道內。業者指出，今年落羽松較早轉色，去年12月中至月底是暈染最美的時刻，目前幾乎已落葉，剩下3-4成。

▲苗栗三灣落羽松12/18盛況。（圖／IG@molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲苗栗三灣落羽松往年12/18盛況。（圖／IG@molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

三灣落羽松是蘇維拉莊園老闆所種植，300棵落羽松整齊地種在水中，佛心的是，從爆紅至今，都維持不收費，與民眾大方分享美景。

從3樓高的景觀台，可從高處俯瞰整座「落羽松林」與池水、遠方山林景致，去年底更打造一處竹林步道，讓遊客得以漫步其中，感受悠哉時光。

▲苗栗三灣落羽松 12/18。（圖／IG@molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲苗栗三灣落羽松300棵落羽松整齊地種在水中，地主免費與民眾分享。（圖／IG@molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

以上落羽松秘境維護不易，有意前往的民眾，切記隨手帶走垃圾、安靜欣賞眼前的景致。

台中后里羽粼落羽松
地址：台中市后里區安眉路5號
門票：一人60元

苗栗三灣落羽松
地址：苗栗縣三灣鄉台3線101K（苗栗縣三灣鄉錫隘13號）
入園免費
園內和外面的停車場均為100元／台，非蘇維拉莊園收取

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