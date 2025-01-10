全聯「魷魚遊戲體驗館」限23天免費玩！英熙123木頭人闖關超逼真

▲全聯與Netflix合作打造「魷魚遊戲體驗館」1月11日至2月2日在松菸快閃。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

韓國影集《魷魚遊戲》第2季熱播，全聯也與Netflix合作，在松山文創園區打造「全聯魷戲中心直贏店」，1月11日至2月2日限時23天開張！除了規劃超逼真「魷魚遊戲體驗館」，為玩家量身打造3關遊戲、4項體驗，還有5大展區可拍照，包括巨大英熙娃娃「123木頭人」關卡，彷彿走進劇中的「魷戲賽場」身歷其境，結束還能獲得玩家專屬收據，並跟「金豬」合影留念，只要下載並註冊全支付即可免費入場。

▲全聯與Netflix合作打造「魷魚遊戲體驗館」，廣告出現的「3.5米英熙」現身魷戲場。（圖／全聯提供）

「全聯魷戲中心直贏店」可現場排隊，也可預約，入場免費，唯一資格是下載並註冊全支付。全聯總經理蔡篤昌表示，藉由雙品牌聯名合作，讓消費者充滿驚喜與話題，也吸引年輕族群互動，期盼透過沉浸式遊戲化體驗，提升全支付的下載量，並打造消費者主動想分享的品牌體驗。

▲全聯與Netflix合作打造「魷魚遊戲體驗館」，在松菸憑全支付入場免費。（圖／記者林育綾攝）

全聯「魷戲中心直贏店」位在松山文創園區2號倉庫，高掛超吸睛粉色招牌，占地350坪，外觀高度還原《魷魚遊戲》第2季的「彩色樓梯迷宮」設計，延伸全民皆玩家的概念，將《魷魚遊戲》劇中玩家想贏的核心精神導入，除了門口站著粉紅守衛，搭配劇中配樂，內部也呈現許多經典場景，營造玩家走進「魷戲賽場」的精采氛圍。

▲▼全聯與Netflix合作打造「魷魚遊戲體驗館」，呈現劇中經典場景。（圖／記者林育綾攝）

●「魷戲體驗場」3關卡

魷魚遊戲體驗館總展期23天，第一階段1月11日至1月19日是期間限定「魷戲體驗場」，只要下載並註冊全支付就能進場，30分鐘享受全區闖關體驗。參與者將穿上專屬「號碼背心」，拍攝玩家頭像並戴上「手環」入場闖關，彷彿劇中玩家，體驗真實拍攝場景、挑戰緊張刺激的遊戲。

▲玩家戴上「手環」入場闖關。（圖／全聯提供）

「魷戲體驗場」共3關，第1關是「123福利熊」，巨型英熙娃娃在彩虹跑道盡頭等玩家來戰，當「福利熊、熊福利思密達」音樂響起，玩家必須保持靜止不動，全體過關就能一起贏得「10魷點」獎勵，1點等於1元，挑戰結束也能和全台唯一3.5米英熙娃娃拍照留念。

▲▼第1關是「123福利熊」，巨型英熙娃娃在彩虹跑道盡頭等玩家。（圖／記者林育綾攝）

第2關「冰箱繞圈圈」，還原《魷魚遊戲》第2季全新遊戲「尋找同伴」場景，當耳邊響起「轉圈圈之歌」的洗腦旋律，必須記下螢幕上的購買清單，進入「魷戲超市」搜集正確數量的指定食材，完成任務就能一口氣獲得「50魷點」，考驗玩家手速。

▲▼第2關「冰箱繞圈圈」，還原第2季全新遊戲「尋找同伴」場景。（圖／記者林育綾攝）

第3關「OX試吃攤：美食還是彩券？」讓玩家用O或X選擇權決定，選O獲得彩券，有機會贏得888魷點，選X可以獲得READ BREAD與魷魚遊戲聯名麵包，想成為贏家只有1%機率。

▲第3關「OX試吃攤：美食還是彩券？」讓玩家用O或X選擇權決定。（圖／記者林育綾攝）

3關遊戲之外還有神秘彩蛋，特別打造宛如劇中主角成奇勳一直想闖入的「隱藏控制室」，記錄著玩家的遊戲歷程，體驗結束後可潛入一探究竟；離場前還有玩家專屬遊戲發票印製，包含玩家頭貼、闖關紀錄等資訊，掃描QR code還能下載電子檔，讓玩家能上傳社群分享體驗。

▲▼神秘彩蛋特別打造「隱藏控制室」。（圖／記者林育綾攝）

▲離場前還有玩家專屬遊戲發票印製。（圖／全聯提供）

●拍照體驗

如果第一階段的「魷戲體驗場」沒玩到，魷粉們可把握1月20日至2月2日（1/28除夕休館）第二階段「拍照體驗場」，自1月12日中午12點起開放預約，這階段沒有遊戲，但將能享受全區拍照體驗，包括跟3.5米巨型英熙娃娃合影，各種吸睛情境等粉絲來拍到手軟。

▲進入後享受全區拍照體驗，包括跟3.5米巨型英熙娃娃、管理員合影。（圖／記者林育綾攝）

從一入場看到的超市遊戲貨架，就能感受劇中玩家宿舍床鋪的巧思，抬頭還能看到入場玩家「頭像顯示牆」，都是魷粉必拍場景，搭配牆壁上遊戲圖畫、繽紛的雲朵圖案和經典形狀符號，簡直神還原。此外還有專為闖關成功的贏家量身打造的「金豬撒幣秀」，「金豬撲滿」還原度極高，也是打卡熱點之一，預期掀起一波IG限動洗版。

▲還有專為闖關成功的贏家量身打造的「金豬撒幣秀」。（圖／記者林育綾攝）

●場外快閃遊戲抽「終極贏家」送8.8萬

除了館內體驗，鎖定人潮較多的每周六日，場館外也會安排不定時周末快閃魷戲，在松菸現場的遊客，有機會巧遇劇中孔劉扮演的畫片男，邀請玩畫片遊戲；或者挑戰人性的「OX GAME」，只要贏了就有機會帶走魷點。

全支付再加碼抽出兩位「終極贏家」，將送出88,000魷點，等同於88,000元現金。1月11日至2月2日活動期間，凡參加「魷戲體驗場」、「拍照體驗場《OX試吃攤》」、「周末加碼場外賽《畫片挑戰/OX試吃攤》」，且獲得魷點（有成功完成魷點登錄）之會員，即獲得抽獎資格，每個全支付帳號限享1次抽獎機會，總計將抽出2位中獎者。

▲「全聯魷戲中心直贏店」也打造「全聯魷戲中心店中店」。（圖／全聯提供）

●快閃店中店，魷戲周邊一次收

「全聯魷戲中心直贏店」也打造「全聯魷戲中心店中店」，《魷魚遊戲》周邊可趁機在此一次買齊，除了全聯與Netflix獨家授權的12款聯名商品，包含「陶瓷馬克杯」、「派對碗盤套組」、「木頭人娃娃絨毛玩偶」、「雙肩背包」、「自動開收晴雨傘」等，可免積分以會員價購入外，也加碼推出全球獨家「魷魚遊戲筆記本」、「魷魚遊戲撲克牌」、「魷魚遊戲徽章」和「魷魚遊戲中筒襪三入組」，趁機一次收藏。

▲▼店中店集結齊全的《魷魚遊戲》周邊，還有許多獨家商品。（圖／記者林育綾攝）

●23天預計吸客30萬人

全聯行銷協理劉鴻徵透露，這次的「全聯魷戲中心直贏店」23天預計可吸引30萬人參與，斥資8位數成本打造，其中「3.5公尺英熙娃娃」就是廣告中出現的人偶，整個體驗館在許多細節都相當用心，跟去年全聯燈會規模相當。

不過魷戲體驗館每場人手需求較多，平均一場要60名工作人員，每場次約開放60名觀眾入場遊戲，最後兩周「拍照場」為每場次150人，希望能吸引更多年輕人下載全支付，未來能走進全聯消費。

▲▼全聯與Netflix合作打造「魷魚遊戲體驗館」1月11日至2月2日在松菸快閃。（圖／全聯提供）

「全聯魷戲中心直贏店」活動資訊

地點：松山文創園區 2號倉庫

地址：台北市信義區光復南路133號

開放日期：2025年1月11日（五）~2025年2月2日（日）

第一階段：1月11日至1月19日「魷戲體驗場」。

第二階段：1月20日至2月2日「拍照體驗場」。

入場時間：閉館前45分鐘。

週一至週五：12:00~20:00

週六至週日：10:00~20:00

報名方式：活動限16歲以上免費參加，為維護體驗品質有人數控管，採網路預約及部分現場排隊席位。

入場方式：全支付為唯一入場門票，請提前下載、註冊、綁定。