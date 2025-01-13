小潘蛋糕坊預告2／6全面漲價　漲幅確定後公告

▲小潘蛋糕坊預告2/6全面漲價。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

原物料成本持續上揚，去年底已有多家餐飲業者陸續漲價，新北市板橋的鳳梨酥人氣名店「小潘蛋糕坊」預告，2月6日起產品價格全面調漲，漲幅等老闆確定後公告。

小潘蛋糕坊近年反映成本，分批產品進行漲價，2022年先是調漲鳳梨酥、鳳凰酥、蛋黃酥價格（鳳梨酥單顆包裝每顆22元，裸裝每顆18元），2023年2月調漲麵包、蛋糕價格，去年元旦則是再漲蛋黃酥價格，每顆來到40元。近期店面再貼出公告，2月6日起全面產品調漲價格，店員表示，漲幅則還在等老闆確定後再公告。

▲饗食天堂今年元旦起漲價30元。（圖／饗賓提供）

在全新年度調漲的還有饗食天堂與文華Café。號稱「全台CP值最高」的吃到飽餐廳饗食天堂今年元旦起漲價，平假日午晚餐及下午餐全部漲30元。周一至周五午餐從868元漲至898元，下午餐從698元漲至728元，晚餐從968元漲至998元；周六、日及例假日午餐從968元漲至998元，下午餐從868元漲至898元，晚餐從1068元漲至1098元。

▲台北文華東方酒店文華Café「周末午間鮮．吃．吧」已於1/3漲價。（圖／台北文華東方酒店提供）

台北文華東方酒店文華Café「周末午間鮮．吃．吧」已於1月3日漲價，餐費由2580元至3280元，調漲至2680元至3380元。業者表示，主要是因應食材原物料的調漲，同時主餐與自助餐檯的餐點也持續提升品質，例如增加爐烤日本A5和牛沙朗的新選擇。