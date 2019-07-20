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夏天就是芒果的季節　Lady M全球獨家推出芒果千層蛋糕

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▲夏天就是芒果的季節　Lady M全球獨家推出芒果千層蛋糕。（圖／Lady M提供）
▲Lady M全球獨家推出芒果千層蛋糕。（圖／Lady M提供，以下同）

記者黃士原／台北報導

有人夏天一定要應景吃一下芒果嗎？除了芒果冰之外，還有芒果千層蛋糕可以選擇！Lady M在仲夏之際推出芒果千層蛋糕(單片290元，九吋2,900元)、芒果塔(單片290元，九吋2,900元，旗艦店限定販售)以及百香果千層蛋糕(單片280元，九吋2,800元)，吃得到愛文芒果的香與甜。

芒果千層蛋糕僅在台灣販售，將愛文芒果的獨特果香，搭上新鮮奶油卡士達，毫不手軟添加大塊芒果切片。有著討喜顏色及賣相的百香果千層蛋糕，手工蛋皮與動人的百香果卡士達交疊相織，淋上酸甜的台灣本土百香果，是專屬於夏天的濃郁，也是完美詮釋台灣在地特色的法式甜點。

▲夏天就是芒果的季節　Lady M全球獨家推出芒果千層蛋糕。（圖／Lady M提供）
▲芒果塔。

今年七夕情人節及父親節連日，Lady M首度與精品氣球品牌O Balloon聯名，推出限量70組「粉愛粉愛你情人節組合」，內含心型巧克力千層蛋糕*1、心型櫻花千層蛋糕*1、O!Balloon粉紅玫瑰金氣球*1。售價：1,520元/組，官網獨家販售。

▲夏天就是芒果的季節　Lady M全球獨家推出芒果千層蛋糕。（圖／Lady M提供）
▲內格羅尼調酒千層蛋糕。

另外，全新口味內格羅尼調酒千層蛋糕，沉沉酒香融入細緻薄嫩的蛋皮，讓爸爸放鬆心情，吃一口微醺。內格羅尼( Negroni )為世界上最受歡迎的經典調酒之一，味道以甜、苦為主要基調，Lady M以此為創意，將之與新鮮鮮奶油結合，再加上橙片，讓調酒的醇厚風味增添了一抹別緻。內格羅尼調酒千層蛋糕單片280元，九吋2,800元，8月1日開始每日限量販售。

關鍵字： 美食快訊 Lady M 芒果千層蛋糕

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