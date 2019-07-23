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屋內有空中泳池！耘心田Villa渡假會館　還有超大客廳、現做早餐

點評：那個泳池跟麻將桌很可以！
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▲宜蘭耘心田包棟民宿，房內就有空中泳池。（圖／兔兒毛毛姊妹花提供）

▲宜蘭五結的耘心田包棟民宿。（圖／兔兒毛毛姊妹花提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權）

記者武承翰／綜合報導

許多人到宜蘭玩時，除了入住一般飯店之外，還會選擇入住民宿，當人數比較多時，包棟就是個好選擇了！包棟的優點不僅空間大，就連價格也會比較划算；宜蘭五結就有一間民宿，只要6個人就可以包棟，還有私人空中泳池和寬敞的公共空間，而且包含車庫在內的每層樓都設有廁所，不怕搶廁所。

▲宜蘭耘心田包棟民宿，房內就有空中泳池。（圖／兔兒毛毛姊妹花提供）

▲耘心田距離熱門景點和高速公路都不算太遠，共有3棟可以選擇。

這間耘心田Villa渡假會館靠近羅東交流道、冬山河親水公園及傳藝中心，距離羅東夜市開車也只要15分鐘，只要入住就附私人車庫，對於開車前來的旅客相當方便。除了住宿的空間之外，民宿還提供大客廳、廚房、泳池和烤肉爐，非常適合大家庭或是三五好友一起來玩。

耘心田目前一共有3棟民宿可以選擇，每棟都擁有不同的風格，其中「舞心田房型」則設有一座獨立的私人泳池。民宿一樓有個大車庫，可以停進兩台車，一旁的腳踏車則是能夠自由騎乘，享受一下在田野間騎車追風的樂趣。

▲宜蘭耘心田包棟民宿，房內就有空中泳池。（圖／兔兒毛毛姊妹花提供）

▲一樓的車庫可以停下兩台車，舞心田房型則有空中泳池。

民宿的3跟4樓則是客房區，3樓共有2間雙人房，其中一間還有田園景色的陽台及4樓的一間四人房，可以容納非常多人，每間房間都有獨立衛浴、熱水壺和瓶裝水。

▲宜蘭耘心田包棟民宿，房內就有空中泳池。（圖／兔兒毛毛姊妹花提供）

▲有陽台的雙人房。

▲宜蘭耘心田包棟民宿，房內就有空中泳池。（圖／兔兒毛毛姊妹花提供）

▲四樓的四人房。

▲宜蘭耘心田包棟民宿，房內就有空中泳池。（圖／兔兒毛毛姊妹花提供）

▲每間房間都有獨立衛浴。

來到4樓的陽台就是最受歡迎的泳池區了；雖然水池不算大，但一旁有著籐製吊椅和木質地板，除了玩水之外，在這邊吹風看風景或看書都很愜意，不論是大人小孩都能玩得很開心。

▲宜蘭耘心田包棟民宿，房內就有空中泳池。（圖／兔兒毛毛姊妹花提供）

四樓陽台的空中泳池。

▲宜蘭耘心田包棟民宿，房內就有空中泳池。（圖／兔兒毛毛姊妹花提供）

▲小朋友在泳池就能玩得很開心。

回到2樓則是能夠凝聚感情的大客廳，不管是大沙發、懶骨頭或是大電視應有盡有，還有一面書牆，可以讓旅客悠閒地選本書來看，晚上沒事想摸個兩圈這裡也有麻將桌，只要自備麻將就能開局了。至於一旁則是餐廳和廚房，備有電爐、飲水機、冰箱和鍋碗瓢盆，出遊想展現廚藝也沒問題。

▲宜蘭耘心田包棟民宿，房內就有空中泳池。（圖／兔兒毛毛姊妹花提供）

大空間的客廳和廚房，一旁還有麻將桌。

▲宜蘭耘心田包棟民宿，房內就有空中泳池。（圖／兔兒毛毛姊妹花提供）

廚房和餐廳。

通常入住民宿，隔日的早餐往往會以外面早餐店或是用餐券取代，但耘心田的早餐卻是每日製作，每人一份套餐，有麵包、濃湯、炒蛋和沙拉等等，再配上飲料或咖啡。另外，民宿會在入住當天免費招待旅客每人一份下午茶。

▲宜蘭耘心田包棟民宿，房內就有空中泳池。（圖／兔兒毛毛姊妹花提供）

▲入住時附贈的下午茶。

▲宜蘭耘心田包棟民宿，房內就有空中泳池。（圖／兔兒毛毛姊妹花提供）

▲民宿現做的早餐。

耘心田Villa渡假會館

地址：宜蘭縣五結鄉公園三路111號
電話：03-96055330963-638557

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