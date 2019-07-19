泡湯客請注意！　礁溪溫泉公園泡湯設施休園至10月31日

▲遊客最愛的礁溪溫泉公園森林風呂、泡腳池，休園至10月31日。（圖／宜蘭縣政府提供）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭觀光熱門景點「礁溪溫泉公園，園內遊客最愛的森林風呂、泡腳池，因要做相關機電更換、供水管線改善工程，宜縣府考量現屬泡湯淡季（夏季），及顧及遊客安全，即日起將休園至10月31日止，以利工程進行，並提升泡湯之優質設施及環境。

宜蘭「礁溪溫泉公園」位於礁溪鄉公園路旁、礁溪轉運站後方，距離礁溪火車站約500公尺，園內林蔭夾道，為民眾休閒遊憩之處，在園內並設有礁溪轉運站旅遊服務中心、森林風呂、溫泉泡腳池、礁溪劇場等。

近年來人們對於泡湯及泡腳等養生的重視，在縣府對觀光的積極推廣下，礁溪溫泉公園、湯圍溝公園（泡湯、泡腳池）已成觀光熱門的景點。

宜蘭縣政府表示，因礁溪溫泉公園（森林風呂、泡腳池）要做相關機電更換、供水管線改善工程需要，考量現屬泡湯淡季（夏季），為顧及遊客安全，即日起將休園至10月31日止，以利工程進行，並提升泡湯之優質設施及環境。

相關公告，民眾可利用宜縣府全球資訊網及宜蘭勁好玩臉書粉絲頁參閱，若有相關泡湯問題可電洽礁溪溫泉公園森林風呂（電話：03-9876630）、礁溪轉運站旅遊服務中心（電話：03-9872998）洽詢。

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