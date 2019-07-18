澳洲唯一原民文化入選！列入聯合國教科文組織世界遺產名錄

▲澳洲大洋路原住民文化BUDJ BIM被列入聯合國教科文組織。（圖／澳洲維多利亞州旅遊局，下同。）



記者陳涵茵／綜合報導

澳洲總共有19處聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產景點，包括地球上最古老雨林、總面積達世界總量三分之一的海洋生態保護區等，如今又多了新文化景觀，維多利亞州的寶藏Budj Bim文化景觀，正式列入聯合國教科文組織世界遺產名錄。

聯合國教科文組織（UNESCO）所認定的世界遺產，可能是荒野、島嶼、歷史悠久古蹟建築物，或是由國際委員會認定，對國際社會具有特殊文化或實體意義的城市。Budj Bim位於維多利亞州西南部大洋路附近，是澳洲唯一以其原住民文化價值而入選的世界遺產，因擁有Gunditjmara人發展超過6,600年歷史的高度複雜水產養殖系統而得到認可。

▲澳洲唯一以其原住民文化價值而入選的世界遺產。



水產養殖系統是由Gunditjmara人的祖先設計，連接近100平方公里，用於捕捉鰻魚作為食物的，在這些水產養殖系統周邊，Gunditjmara人還用玄武岩石建造了圓形房屋，至今仍有許多被留存下來。在過去五年，Gunditjmara人與維州及澳洲政府密切合作，共同爭取Budj Bim提名世界遺產。

維州政府提供Gunditj Mirring傳承者原住民公司規模達1,300萬美元的各項承諾，用以實施Budj Bim總體規劃支持各項旅遊基礎建設項目，將使Budj Bim成為世界級的旅遊目的地，並支持Gunditjmara人與世界分享文化景觀的自決權。總體規劃計畫了三階段的訪客目標，終極目標是在10到25年內達到每年吸引超過15萬名遊客，並以永續的方式建設旅遊產業。