360°無遮擋！釜山青沙浦「海天一線」美炸　天空步道看夕陽

▲到訪釜山必看迷人海景。（圖／記者胡順惠攝，下同）

記者胡順惠／韓國釜山報導、攝影

釜山是南韓最大的港口城市，因此來釜山必看迷人海景，光是海景步道就有4座，分別是影島丶五六島丶松島及青沙浦。記者此次到訪青沙浦墊腳石展望台（청사포다릿돌전망대），套上黑色鞋套走在長72公尺的觀景台上，感受海天一線的美景，在陽光與大海相互映照的夕陽時分，顯得更加浪漫。

▲觀景台的設計靈感來自於守護青沙浦村的青龍。

青沙浦墊腳石展望台從峭壁延伸出去，長約72.5公尺、高度約20公尺，蜿蜒湛藍的外型跟底下清澈海水相呼應，據了解，當初設計師的設計靈感是來自於守護青沙浦村的青龍。記者到訪時已經是傍晚，海風吹來偏涼，較晚到訪記得帶件外套，不過抬頭看到整片海景，一切都很值得。

▲除了身旁無遮蔽，地上也是透明走道，仿佛被大海包圍。

踏上展望台前，必須先套上原本準備好的黑色鞋套，不僅可以保護觀景台步道，還可以避免遊客滑倒，套上鞋套後就能直奔觀景台最前端，走道左右都是海景，真切感受被大海包圍，這一刻彷彿只剩下自己，越接近底端，地方還有一部分設計成透明地板，底下就是浪花與礁岩，膽子較大的人能直接坐著拍照。

▲▼遠眺廣闊海景搭配徐徐微風超紓壓。

青沙浦位在釜山的東邊海岸，離海雲台只有10分鐘車程，原本只是一個小漁港，後來因為天空步道、紅白雙燈塔，以及明星孔劉在宣傳時曾提及，近年來成為熱門新景點，每到假日不少人都會過來吹吹海風、欣賞海景，或到屋頂咖啡拍美照。

欲前往青沙浦主要有兩種交通方式，包含搭計程車，只要隨手攔台銀色的計程車，給司機看「청사포다릿돌전망대」，即青沙浦墊腳石展望台的韓文，即可到達；或搭乘公車，海雲台地鐵站1號出口前方，第一個大馬路右轉，就會看到公車站牌，搭乘2號綠色的海雲台鄉村巴士，大約每20至30分鐘會有一班車，趕快抓緊假期衝一波！

青沙浦墊腳石展望台（青沙浦天空步道）

地址：釜山廣域市海雲臺區中1洞 青沙浦一帶

時間：09:00-18:00、夏季6至9月09:00-20:00，全年無休

門票：免費

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