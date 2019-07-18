4色繽紛水果塞滿千層！IG超夯網購甜點「稍甜」台北巷弄開幕

▲網購千層蛋糕名店「稍甜Syrup Less」實體店開幕。（圖／IG@ni_eating）

記者徐溱謐／綜合報導

以網購起家的千層蛋糕專賣店「稍甜」實體店面開幕，地點選在捷運小巨蛋站附近的小巷子裡，店內最夯的就是水果千層系列，常常一下子就賣完，想吃就要早點出門！

▲店內的水果千層系列非常受歡迎，常常一下子就賣光。（圖／IG@ni_eating）

稍甜在網路上小有名氣，甚至有「台灣版HARBS」之稱。招牌水果千層系列以手工堆疊的千層蛋糕，搭配頂級香草卡士達，中間夾入各種台灣當季水果，火龍果、芒果、草莓、奇異果等，顏色繽紛漂亮，吃起來的酸甜滋味也讓人著迷；除了水果系列外，還有巧克力、抹茶、伯爵、烏龍茶等口味輪流替換。

▲除了招牌水果千層外，也有巧克力、伯爵、烏龍茶等不同口味。（圖／IG@annn_1211）

稍甜的實體店以白色和粉色等淺色系為主，前台有一個透明冰箱放著當天販售的千層蛋糕，用餐空間規劃寬敞明亮，有方形木桌椅、小圓桌和沙發座位區可以選擇，還有許多適合拍照的裝飾搭配。

稍甜 Syrup Less

地址：台北市松山區敦化北路145巷5號

▼前台的透明冰箱陳列著當天的千層蛋糕口味。（圖／IG@ni_eating）

▼店內裝潢以淺色系為主，還有不同的座位選擇。（圖／IG@ni_eating）

▼小圓桌座位區。（圖／IG@annn_1211）