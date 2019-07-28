吃到痛風！超浮誇海鮮套餐　波士頓龍蝦、螃蟹吃到手軟

點評：太浮誇了吧！





▲大胃王海鮮桶套餐，不怕你吃，只怕你不敢來挑戰。



記者蔡雅丞／綜合報導 （圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供，請勿任意翻攝以免侵權）

海鮮控快衝啊！父親節快到了，還沒想到要訂哪家餐廳嗎？推薦這家「紅唇蟹 KISS CRAB 美式手抓海鮮」給你，保證吃起來絕對夠彭湃，也超有面子。主打痛風海鮮統套餐，有4隻波士頓龍蝦、4隻加勒比海龍蝦、2隻英國霸王蟹、30隻南美甜白蝦…還有將近100隻的海鮮，整個海味爆表，想吃的朋友趕快先打電話預約。





▲美式店面環境。

這家新開幕的「紅唇蟹 KISS CRAB 美式手抓海鮮」位於桃園市中壢區九和一街上，在威尼斯影城附近，夜晚時店面燈光就像百老匯一樣十分引目，店內工業風裝潢，有沙發區也有高腳椅的座位，氣氛不錯，很適合朋友慶生、聚餐。





▲菜單 Menu

主打招牌套餐雖然說是四人份，但部落客「蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse」提到他們上次七個人拜訪也吃不完，還要打包；這邊告訴你一個小撇步，基本上店家沒有限制套餐用餐的人數，如果超過4個人，一個人只要另加低消250元（可以用來抵另外餐點），這樣平均算下來，一個人的單價也不會太高了啦！







▲只要入座皆會招待一盤蝦餅。







▲大胃王四人痛風海鮮桶套餐＄10888元



海鮮桶超浮誇登場！店員將三大桶海鮮倒出在眼前，除了龍蝦還有扇貝、白蝦、生態蝦、鱈場蟹足、超大size極地帝王蟹足…等相加起來超過一百隻的海鮮堆成像一座小山，淋上醬汁之後，還會豪邁的撒上明太子，海鮮控來到這邊絕對滿足！





▲超大隻波士頓龍蝦。







▲霸王蟹還得用兩手捧住，食材不馬虎。



紅唇蟹 KISS CRAB 美式手抓海鮮

店址：桃園市中壢區九和一街6號

電話：034266878

營業時間：11：30～15：30、17：30～23：00