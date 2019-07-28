ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

吃到痛風！超浮誇海鮮套餐　波士頓龍蝦、螃蟹吃到手軟

點評：太浮誇了吧！
ETtoday餓勢力

▲▼紅唇蟹 KISS CRAB 美式手抓海鮮（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供。）

▲大胃王海鮮桶套餐，不怕你吃，只怕你不敢來挑戰。

記者蔡雅丞／綜合報導 （圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供，請勿任意翻攝以免侵權）

海鮮控快衝啊！父親節快到了，還沒想到要訂哪家餐廳嗎？推薦這家「紅唇蟹 KISS CRAB 美式手抓海鮮」給你，保證吃起來絕對夠彭湃，也超有面子。主打痛風海鮮統套餐，有4隻波士頓龍蝦、4隻加勒比海龍蝦、2隻英國霸王蟹、30隻南美甜白蝦…還有將近100隻的海鮮，整個海味爆表，想吃的朋友趕快先打電話預約。

▲▼紅唇蟹 KISS CRAB 美式手抓海鮮（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供。）

▲美式店面環境。

這家新開幕的「紅唇蟹 KISS CRAB 美式手抓海鮮」位於桃園市中壢區九和一街上，在威尼斯影城附近，夜晚時店面燈光就像百老匯一樣十分引目，店內工業風裝潢，有沙發區也有高腳椅的座位，氣氛不錯，很適合朋友慶生、聚餐。

▲▼紅唇蟹 KISS CRAB 美式手抓海鮮（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供。）

▲菜單　Menu

主打招牌套餐雖然說是四人份，但部落客「蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse」提到他們上次七個人拜訪也吃不完，還要打包；這邊告訴你一個小撇步，基本上店家沒有限制套餐用餐的人數，如果超過4個人，一個人只要另加低消250元（可以用來抵另外餐點），這樣平均算下來，一個人的單價也不會太高了啦！

▲▼紅唇蟹 KISS CRAB 美式手抓海鮮（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供。）

▲只要入座皆會招待一盤蝦餅。

▲▼紅唇蟹 KISS CRAB 美式手抓海鮮（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供。）

▲大胃王四人痛風海鮮桶套餐＄10888元

海鮮桶超浮誇登場！店員將三大桶海鮮倒出在眼前，除了龍蝦還有扇貝、白蝦、生態蝦、鱈場蟹足、超大size極地帝王蟹足…等相加起來超過一百隻的海鮮堆成像一座小山，淋上醬汁之後，還會豪邁的撒上明太子，海鮮控來到這邊絕對滿足！

▲▼紅唇蟹 KISS CRAB 美式手抓海鮮（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供。）

▲超大隻波士頓龍蝦。

▲▼紅唇蟹 KISS CRAB 美式手抓海鮮（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供。）

▲霸王蟹還得用兩手捧住，食材不馬虎。

紅唇蟹 KISS CRAB 美式手抓海鮮

店址：桃園市中壢區九和一街6號
電話：034266878
營業時間：11：30～15：30、17：30～23：00

關鍵字： 紅唇蟹 KISS CRAB 美式手抓海鮮 蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse 達人美食 美食情報 桃園美食 中壢美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

絕美理髮師「中空爆乳」剪頭毛 養眼片瘋傳...本尊出面曝光價碼

推薦閱讀

影／一盤比臉還大！桃園隱藏版人氣炒飯　必吃紹興、麻油豬心口味

記得拿號碼牌！桃園人氣古早味麵糊蛋餅　必吃招牌起司口味

影／不臭不好吃！中壢隱藏版臭豆腐餐車　外酥內嫩、只要銅板價

影／賣完就收！隱身市場的祖傳小籠包　咬下炸出滿滿肉餡＋蔥香

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

夢幻地球降臨台北這個時間最好拍！

想脫魯來這！東台灣3間必去月老廟

挑戰「棒式」成功99元吃麻辣鍋

高雄超狂宵夜必吃煉乳炸銀絲卷！

台灣最北絕美視角「燈塔懸日」

4天限定　首爾植物園開放夜間參觀

親子必知「新北兒藝節」8/2起免費玩

旅遊雲小編7天實測超夢幻貓咪行李箱

全台唯一「大型紙迷宮」北車快閃！

彩虹教堂超浪漫！高雄15個免門票景點

熱門行程

人生沒有音樂很母湯！夏日就該來一場音樂祭！

這個夏日如果沒有音樂，人生甘那係黑白！從7/25至9/01，淡水漁人舞台X貢寮海祭，每週六日聽好聽滿！

最新新聞更多

在地人激推！桃園洪記涼麵清爽開胃

台南純白色老宅民宿！還有浴缸可以泡澡

吃到痛風！超浮誇海鮮套餐

台虎機票促銷來了！單程799元起

番薯山藥＝NG！這些菜藏超多糖

內湖平價義大利麵內科員工加量免費

Subway宜蘭中山店推買一送一活動

「和平島＋2景點」合照送限量小禮

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366