直擊／滿天壯闊星河超夢幻！夜宿在興隆天文觀測站「用星斗當棉被」



▲興隆觀測站周圍沒有城市的光害，是最佳的天文觀測地點。（圖／中國科學院國家天文台興隆觀測站提供）



記者黃凱翊／興隆採訪、攝影

大陸河北的興隆，用當地古語來說就是「星空下睡覺的地方」，一句話，囊括了滿天燦爛星斗，興建在燕山主峰上的興隆觀測站，距離最近的大城市也有100公里遠，是觀測天文的得天獨厚地理位置。

一下飛機，我們便立刻拉車2個小時抵達興隆，前往觀測站的山上小徑植被茂密，幾乎很難想像一個轉彎，就會看見一棟棟白色望遠鏡的建築物矗立在山頭上，這裡是全亞洲最大的光學天文觀測基地，興隆觀測站。

基地內最受矚目的，便是郭守敬望遠鏡（LAMOST），它可以同時觀測多達4千個天體的光譜，是目前世界上光譜獲取率最高的望遠鏡。隨著首席科學家趙永恒的步伐，我們深入了不輕易對外開放的郭守敬望遠鏡內部，在嚴禁攝影的狀況下，只能用眼睛牢牢記住這個球面口徑大於50釐米的大天區面積多目標光纖光譜天文望遠鏡，他的內部架構有多精密，在天文學專有名詞之下，其實更多的是認知到宇宙之大令人咋舌。



▲三棟白色建築物，其實就是目前世界上光譜獲取率最高的郭守敬望遠鏡。

每年的7、8兩月，是興隆當地的雨季，郭守敬望遠鏡也因此正進入設備保養期間，但別灰心！即使無法使用望遠鏡看見星空，在海拔900多公尺完全無光害的環境下，這裡光是用肉眼，抬頭就能看見數也數不完的閃爍星星，完全體現了古語說的「星空下睡覺的地方」。



▲名符其實「在星空下睡覺的地方」，在這裡住一晚，無垠星斗就像是棉被一樣披掛天上。（圖／中國科學院國家天文台興隆觀測站提供）

有趣的是，為了維護觀測品質，當晚我們入住觀測站的迎賓樓，從一拿到房間鑰匙後，所有的工作人員便不停提醒著，一進房間就要將窗簾拉上，不能透出一點光，就怕影響到科學家們的觀測結果。



▲平常來訪的科學家就住在迎賓樓裡，房間小巧溫馨，但最重要的是房間窗簾在開燈前一定要拉上。

也因此，整個園區內都沒有架設路燈，晚上觀完星要回到迎賓樓的路上，所有人只得拿出手機往下照著路面，浩浩蕩蕩一群人走在林間小路，頗有回歸大學生迎新夜遊的意外樂趣。在這裡不只能觀星，一早醒來爬到一旁的高地上，還能拍照日出從郭守敬望遠鏡中照射大地的美景。





▲許多觀測員都是夜間進行觀測，白天睡覺休息，對他們而言，日出就是他們的下班鐘響。（圖／中國科學院國家天文台興隆觀測站提供）

負責解說的星雲計畫研究員王汇娟提到，「光譜就是天體的DNA」，透過這些DNA，才能讓人們對地球外的世界更加了解一點，採訪時我們忍不住想問她一個問題，「你相信有外星人嗎？」，王老師忍不住一笑，跟我們解說了近期發現的各種遠在好幾光年外的類地行星，至於她對於這個問題的答案，就讓我先賣個關子吧！