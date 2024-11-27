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北市「聖誕白雪秘境」超夢幻！三角玻璃屋、藍色結冰湖面會透光

▲BELLAVITA 2024白雪聖誕秘境展至元旦。（圖／翻攝自Facebook／BELLAVITA）

▲信義區BELLAVITA今年以北國雪地為靈感，佈置玻璃溫室、巨型雪花燈飾。（圖／翻攝自Facebook／BELLAVITA）

記者彭懷玉／綜合報導

耶誕打卡點還有這！信義區BELLAVITA年末都會在中庭廣場打造浪漫造景，今年以北國雪地為靈感，佈置玻璃溫室，地板鋪上雪白的地毯，並以北極兔、企鵝等妝點空間，中庭則掛上巨型雪花燈飾，當中必拍透著光的結冰湖面，為冬夜注入一道風景線。

▲BELLAVITA 2024白雪聖誕秘境展至元旦。（圖／翻攝自Facebook／BELLAVITA）

▲透著光的結冰湖面，為冬夜注入一道風景線。（圖／翻攝自Facebook／BELLAVITA）

又被網友稱作貴婦百貨的BELLAVITA，於粉專上公布今年全新造景，從照片中可看見幾個必拍元素。包含2棟三角玻璃溫室，裡頭擺上取暖的壁爐、木柴，地板鋪了輔以厚厚的白色絨毛毯，以及大象、北極兔、企鵝等絨毛玩偶，增添童趣的氛圍；往戶外看去，耶誕樹和麋鹿矗立其中，十分好拍。

▲BELLAVITA 2024白雪聖誕秘境展至元旦。（圖／翻攝自Facebook／BELLAVITA）

▲▼三角玻璃溫室內擺上壁爐、木柴，並鋪了毛毯及北極兔、企鵝等玩偶。（圖／翻攝自Facebook／BELLAVITA）

▲BELLAVITA 2024白雪聖誕秘境展至元旦。（圖／翻攝自Facebook／BELLAVITA）

抬頭一望，挑高中庭掛上巨型雪花燈，藍色地板遠望猶如一座流動畫作，試圖營造出結冰湖面的景致，可以站在白色圍欄旁眺望美景，即便在喧囂擾攘的台北市，也有一席如置身北國的夢幻之地。

▲BELLAVITA 2024白雪聖誕秘境展至元旦。（圖／翻攝自Facebook／BELLAVITA）

▲必拍兩棟三角玻璃屋、透著光的結冰湖面。（圖／翻攝自Facebook／BELLAVITA）

BELLAVITA 2024 白雪聖誕秘境 Snowy Wonderland
展期：即日起至2025/1/1
周一至周四 11:00-21:30；周五至周六 11:00-22:00

關鍵字： 台北市旅遊 信義區旅遊 BELLAVITA 白雪聖誕秘境

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