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壽司郎推「老奶奶檸檬蛋糕」！首度聯名法朋　全台分店都吃得到

▲▼壽司郎今日登場「北國旬味」推出16款限定餐點 。（圖／壽司郎提供）

▲壽司郎x法朋首度合作，全台分店限時供應老奶奶檸檬蛋糕 。（圖／壽司郎提供）

記者黃士原／台北報導

擁有「被壽司耽誤甜點店」稱號的壽司郎，即日起與「法朋烘焙甜點坊」攜手合作，推出特製版「老奶奶檸檬蛋糕」，全台分店供應到12月8日。

壽司郎今日登場「北國旬味」，共有16款限定餐點上市，除了帝王蟹、白螺、赤魷等來自北海道的食材，還首度與法朋合作，推出特製版的「老奶奶檸檬蛋糕」，全台分店都吃得到。法朋主廚李依錫表示，希望透過這次合作，讓壽司郎的顧客在享受壽司的同時，品嚐到這款口感柔潤、酸甜適中的精緻甜點。

▲▼壽司郎今日登場「北國旬味」推出16款限定餐點 。（圖／壽司郎提供）

▲壽司郎今日登場「北國旬味」，共有16款限定餐點上市，上圖為北海道產帝王蟹海苔包。（圖／壽司郎提供）

法朋烘焙甜點坊以季節限定的法式甜點擄獲廣大粉絲，被譽為甜點界「香奈兒」，尤其「老奶奶檸檬蛋糕」使用日本九州熊本和鳥越的特選麵粉，以及歐洲天然奶油、屏東大武山的雞蛋源與九如檸檬等食材，每一口都散發著自然檸檬香氣，更是代表作。

▲▼壽司郎今日登場「北國旬味」推出16款限定餐點 。（圖／壽司郎提供）

▲函館鹽味拉麵。（圖／壽司郎提供）

此外，壽司郎這次的12天期間限定菜單中，還與北海道鹽味拉麵名店「あじさい」合作，推出「函館鹽味拉麵」，將豬、雞高湯與昆布、柴魚高湯混合，佐以岩鹽調味，清爽的湯頭中帶有豬雞的油脂香氣。另款「青森味噌咖哩牛奶拉麵」則是與青森縣當地的「味噌咖哩牛奶拉麵普及會」合作。

▲藏壽司。（圖／藏壽司提供）

另外，世界12強棒球賽台灣奪冠，引發全台棒球熱潮！藏壽司在粉專發文，11月30日（星期六）至12月1日（星期日）期間限定2天，消費不限金額，只需在結帳時出示按讚藏壽司官方Facebook，或追蹤Instagram的手機畫面，即可享8折優惠。
 

關鍵字： 美食雲 壽司郎 法朋 老奶奶檸檬蛋糕

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