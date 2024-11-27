關農彩繪稻田神喵報稻神秘登場　元旦至農曆春節是最佳觀賞期

▲關農彩繪稻田神喵報稻神秘登場 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣關山鎮農會在去年開始突破以往二期稻作收割後推出的「花海」吸引目光，取而代之是利用彩色水稻的色彩差異性呈現所設計的圖案。去年主題為「喜鵲相會 歡囍圓滿」象徵圓滿、好事俱足成功吸引民眾駐足觀賞，今年則推出「神喵報稻」日前已完成插秧且圖騰日益浮現，農會表示，元旦至農曆春節預計將是彩繪稻田的最佳觀賞期，歡迎各地的民眾揪伴一起來小鎮歡喜作客。

關山鎮農會總幹事邱美玲表示，農會「米國學校」是花東縱谷的中點，許多遊客會選擇來此此休憩或是購買伴手禮。往年春節期間民眾來到米國學校觀賞種植的花海、體驗稻草迷宮等。去年起農會將農業、科技、觀光、藝術進行結合規劃了彩繪稻田，延續民眾好評今年再推出新的大地畫作而主角則是換成了神喵登場。

連續兩年負責關山彩繪稻田的藝術家王韻筑是名旅居世界各國藝術創作者，今年設計的作品名稱「神喵報稻」其靈感源於貓在東西方文化中的象徵意義。貓不僅是人類的伴侶，更是一種神秘、優雅與力量的象徵，特別在東方文化中，常與吉祥和靈性相聯繫；通過將貓的形象融入稻田，賦予其神獸般的氣質，這幅作品展現了自然與靈性之間的深刻聯繫。

邱美玲指出，米國學校旁五分水田地呈現出的大地畫作從去年五種使用色彩到今年增加到六種，從圖案的定點放樣也使用全球衛星定位系統進行絲毫不馬虎。民眾可以從15公尺觀景臺自高處輕鬆鳥瞰「神喵報稻」，邀請大家假日或過年選擇來關山作客，當然也歡迎選購人氣商品關山米、關山米乖乖、關山米「脆加」、關山「臭豆腐脆餅」等伴手禮帶回家。

▲關農彩繪稻田神喵報稻神秘登場 。（圖／記者楊漢聲翻攝）