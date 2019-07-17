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日本超夢幻捲捲冰登台！Roll Ice Cream Factory海外首店微風南山開幕

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▲▼日本捲捲冰Roll Ice Cream Factory。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本捲捲冰Roll Ice Cream Factory海外一號店在微風南山開幕。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

又一間日本美食進駐微風南山atre！曾在東京創下排隊7小時才吃得到的捲捲冰專賣店「Roll Ice Cream Factory」，海外1號店選擇落腳台灣，最大特色只要4步驟，就可以在百種配料中自行選擇搭配成專屬自己的造型捲捲冰，為這個夏天消暑一下。Roll Ice Cream Factory於17日正式開幕，開幕第一週更提供顧客1種配料免費的優惠。

▲▼日本捲捲冰Roll Ice Cream Factory。（圖／偽日本人May．食遊玩樂提供）

▲Roll Ice Cream Factory的捲捲冰色彩鮮艷又夢幻。（圖／偽日本人May．食遊玩樂提供

▲▼日本捲捲冰Roll Ice Cream Factory。（圖／偽日本人May．食遊玩樂提供）

▲超過百種配料讓顧客自由搭配。（圖／偽日本人May．食遊玩樂提供

在日本帶起泰式炒冰風潮的Roll Ice Cream Factory，品牌創立至今已有2年時間，東京原宿本店開幕時，更創下要排隊7小時才能吃得到的紀錄，至今在全日本共有9間分店。「因為我很喜歡台灣。」品牌董事長近藤 百合分享選擇在台灣開設海外第一間分店原因，在創業前曾在旅行社工作，藉由當時工作曾多次來往台日之間中漸漸愛上台灣，現在也仍然有許多台灣朋友，所以決定將海外第一間店開在台灣。

▲▼日本捲捲冰Roll Ice Cream Factory。（圖／偽日本人May．食遊玩樂提供）

▲日本捲捲冰Roll Ice Cream Factory從包裝到冰都夢幻可愛。（圖／偽日本人May．食遊玩樂提供

Roll Ice Cream Factory台灣首店於17日正式開幕，店家提供11種已搭配好的網美風捲捲冰，包括在日本最受歡迎的「草莓星辰」與「餅乾怪獸」，品牌更專為台灣店設計「北海道草莓牛奶」與「我愛台灣」2款限定口味。

▲▼日本捲捲冰Roll Ice Cream Factory。（圖／記者蔡玟君攝）

▲Roll Ice Cream Factory台灣限定北海道草莓牛奶口味。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本捲捲冰。（圖／記者蔡玟君攝）

▲Roll Ice Cream Factory台灣限定「我愛台灣」口味。（圖／記者蔡玟君攝）

「北海道草莓牛奶」口味利用來自北海道牛奶加入製作，可吃到濃郁奶香，加上草莓、可愛小熊餅乾、草莓餅乾等粉色配料裝飾，夢幻粉嫩色彩超好拍；而「我愛台灣」口味則結合香草芝麻冰淇淋、鳳梨與地瓜芋圓和奶油裝飾，香草芝麻冰淇淋的清爽口感，為這個酷熱夏日帶來涼意。

▲▼日本捲捲冰Roll Ice Cream Factory。（圖／記者蔡玟君攝）

▲Roll Ice Cream Factory也可以自由搭配出專屬風格的捲捲冰。（圖／記者蔡玟君攝）

若是不想和別人一樣，顧客也可以透過4步驟自己自由搭配。首先從5種冰淇淋口味選一種，接著從14種配料選擇1種搭配，接著從30種裝飾配料挑選2款，最後從8款醬料選1種搭配，最後交由店內人員協助製作與裝飾。所有捲捲冰都是現場手工現做，讓每個顧客可以吃到最新鮮的捲捲冰滋味。

地址：台北市信義區松智路17號　微風南山atre三樓

關鍵字： 微風南山 atre 美食地圖 台北市旅遊 台北市美食

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