圖、文／七逗旅遊網提供
避開了暑假親子旅遊的人潮，接下來登場的中秋連假，可以揪姊妹們一起出遊囉！東南亞渡假一直是閨蜜出遊的熱門選項之一，從IG上搜尋美照，可以知道現在最熱門的東南亞打卡景點，除了渡假勝地峇里島、巴拉望之外，還有新興的北越下龍灣，還在跟閨蜜討論中秋連假要去哪旅行嗎？選個拍照最美的景點出發去吧！
▲世界自然遺產下龍灣。（圖／shutterstock.com提供）
北越下龍灣擁有典型的喀斯特地形，特殊唯美的景致和中國桂林有幾分相似，因此有「海上桂林」之稱。星羅棋布，大小不一的千座島嶼佈及海面，鬼斧神工的樣貌令人嘆為觀止，而這樣壯闊奇觀也在1994年列為世界自然遺產之一，是目前越南最受歡迎的旅遊景點。
探索下龍灣的最佳方式就是搭船出海，從島與島之間的來往參觀，可以發現每座島嶼都有不同的形狀，山石與洞穴交錯的美，就像擁有神話傳說般的神秘，其中「驚訝洞」是下龍灣最漂亮的石灰岩洞之一，四射的各色燈光，照亮的石柱石筍以及岩壁，便如藝術品一般。而欣賞完美景也別忘了犒賞自己的肚皮，精緻的北越菜、融合雙國風味的河內法國料理，完全療癒了姊妹們的味蕾。
▲來峇里島除了住5星度假村，也可以到建在岩島上的海神廟體驗峇里島魅力。（圖／shutterstock.com提供）
峇里島通常是姊妹渡假的首選，不僅可以慢遊海神廟、烏布村，更少不了按摩SPA和血拚行程，尤其推薦5星級的美樂滋度假村(Grand Mirage Resort)。是峇里島首推全包式渡假村，吃、喝、玩、樂所有的需求一次滿足。也有豐富的水陸活動：風帆船、滑浪板、獨木舟、沙灘活動、水上有氧操、水上籃球、水上排球、海景單車遊…等，想得到的通通有！多元的中西式餐飲選擇，汽水、果汁、本地啤酒、礦泉水、鮮嫩椰汁、茶、咖啡、雞尾酒…本地酒品隨時無限量供應，只要在度假村發呆耍廢賞美景，簡直就是最完美的姊妹渡假行程！
▲巴拉望潛水勝地本田灣。（圖／shutterstock.com提供）
如果你和閨蜜們都喜歡海洋活動，那絕對不要錯過有「最後的天堂處女地」美譽的巴拉望！巴拉望的人口密度低，是菲律賓國內充分保留原始自然風光的省分。行程中特別安排的跳島行程，對於喜歡浮潛的朋友們就像天堂一樣，色彩豐富的海洋生物映入眼簾，真的會有滿滿的感動；另外鐘乳石洞驚奇之旅+Zip Line空中飛人滑索等探險活動，姊妹們一同體驗一定更難忘懷！晚上還可以前往當地最有名的酒吧，一面欣賞搖滾演奏，一面喝著菲律賓最著名的生力啤酒，讓平常所有的壓力全部釋放，豐富的巴拉望之旅絕對適合姊妹們出遊。
推薦行程：
▲ 搶先卡位！中秋連休 連假懶人包►►►
▲ 精品4星北越雙龍灣五日下龍灣獨家詩歌號.陸龍長安生態.精緻越法式料理、18相送(含按摩.電瓶車)無購物站►►►
▲ 【璀璨福星】曼妙起舞!巴里島.無購物.五星級全包式度假村.火山博物館+巴杜爾火山+巴杜爾湖&湖景風呂+下午茶.按摩5日►►►
▲ 【虎航直飛】超級玩家~跑趣巴拉望6日 一島一飯店.地底河流.鐘乳石洞探險之旅+Zip Line空中飛人滑索 ►►►
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姊妹們IG打卡必走景點 趁中秋連休馬上衝一波
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