ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

姊妹們IG打卡必走景點　趁中秋連休馬上衝一波

ETtoday旅遊雲

圖、文／七逗旅遊網提供

避開了暑假親子旅遊的人潮，接下來登場的中秋連假，可以揪姊妹們一起出遊囉！東南亞渡假一直是閨蜜出遊的熱門選項之一，從IG上搜尋美照，可以知道現在最熱門的東南亞打卡景點，除了渡假勝地峇里島、巴拉望之外，還有新興的北越下龍灣，還在跟閨蜜討論中秋連假要去哪旅行嗎？選個拍照最美的景點出發去吧！

▲▼ 東南亞。（圖／五福旅遊提供）
▲世界自然遺產下龍灣。（圖／shutterstock.com提供）

北越下龍灣擁有典型的喀斯特地形，特殊唯美的景致和中國桂林有幾分相似，因此有「海上桂林」之稱。星羅棋布，大小不一的千座島嶼佈及海面，鬼斧神工的樣貌令人嘆為觀止，而這樣壯闊奇觀也在1994年列為世界自然遺產之一，是目前越南最受歡迎的旅遊景點。

探索下龍灣的最佳方式就是搭船出海，從島與島之間的來往參觀，可以發現每座島嶼都有不同的形狀，山石與洞穴交錯的美，就像擁有神話傳說般的神秘，其中「驚訝洞」是下龍灣最漂亮的石灰岩洞之一，四射的各色燈光，照亮的石柱石筍以及岩壁，便如藝術品一般。而欣賞完美景也別忘了犒賞自己的肚皮，精緻的北越菜、融合雙國風味的河內法國料理，完全療癒了姊妹們的味蕾。

▲▼ 東南亞。（圖／五福旅遊提供）
▲來峇里島除了住5星度假村，也可以到建在岩島上的海神廟體驗峇里島魅力。（圖／shutterstock.com提供）

峇里島通常是姊妹渡假的首選，不僅可以慢遊海神廟、烏布村，更少不了按摩SPA和血拚行程，尤其推薦5星級的美樂滋度假村(Grand Mirage Resort)。是峇里島首推全包式渡假村，吃、喝、玩、樂所有的需求一次滿足。也有豐富的水陸活動：風帆船、滑浪板、獨木舟、沙灘活動、水上有氧操、水上籃球、水上排球、海景單車遊…等，想得到的通通有！多元的中西式餐飲選擇，汽水、果汁、本地啤酒、礦泉水、鮮嫩椰汁、茶、咖啡、雞尾酒…本地酒品隨時無限量供應，只要在度假村發呆耍廢賞美景，簡直就是最完美的姊妹渡假行程！

▲▼ 東南亞。（圖／五福旅遊提供）
▲巴拉望潛水勝地本田灣。（圖／shutterstock.com提供）

如果你和閨蜜們都喜歡海洋活動，那絕對不要錯過有「最後的天堂處女地」美譽的巴拉望！巴拉望的人口密度低，是菲律賓國內充分保留原始自然風光的省分。行程中特別安排的跳島行程，對於喜歡浮潛的朋友們就像天堂一樣，色彩豐富的海洋生物映入眼簾，真的會有滿滿的感動；另外鐘乳石洞驚奇之旅+Zip Line空中飛人滑索等探險活動，姊妹們一同體驗一定更難忘懷！晚上還可以前往當地最有名的酒吧，一面欣賞搖滾演奏，一面喝著菲律賓最著名的生力啤酒，讓平常所有的壓力全部釋放，豐富的巴拉望之旅絕對適合姊妹們出遊。

推薦行程：
▲ 搶先卡位！中秋連休 連假懶人包►►►

▲ 精品4星北越雙龍灣五日下龍灣獨家詩歌號.陸龍長安生態.精緻越法式料理、18相送(含按摩.電瓶車)無購物站►►►

▲ 【璀璨福星】曼妙起舞!巴里島.無購物.五星級全包式度假村.火山博物館+巴杜爾火山+巴杜爾湖&湖景風呂+下午茶.按摩5日►►►

▲ 【虎航直飛】超級玩家~跑趣巴拉望6日 一島一飯店.地底河流.鐘乳石洞探險之旅+Zip Line空中飛人滑索 ►►►

更多資訊：
五福旅遊(02)2547-1155
五福旅遊LIFE TOUR粉絲團

關鍵字： 七逗 中秋 連假 東南亞 IG 打卡 北越 峇里島 下龍灣 五福旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

標記鮪魚肚！ 水樂園門票省200

全台最美高架橋在台東金崙！

台東純白帳篷只要400元、有冷氣吹

七夕賞煙火台北2大高空煙火秀

桃園「200公分向日葵」8月現身！

南投新景點彩繪海盜村21日試營運

丹娜絲颱風逼近！全台休園懶人包

酥脆又多汁！藏身基隆的超狂炸全雞

滿滿海味！台中老宅海鮮丼飯

屏東海生館VR虛擬海世界開幕

熱門行程

最新新聞更多

超夢幻！「7米飄浮地球」終於來台北

情侶必訪嘉義大埔360度夢幻湖景

IG打卡熱門地！中秋連假衝一波

秋季日韓賞楓名勝懶人包！

快報！暑假出國竟然這麼省？

台南黑豆沙冰牛奶不死甜可加黑糖珍珠

綻1852牛排館5大必吃料理推薦

暑假就要遊法國　OUTLET買到手軟

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366