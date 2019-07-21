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蒜頭蛤蜊雞超清甜！高雄必吃鍋物　還有爆漿半熟蛋雞油拌飯

虎麗笑嗨嗨 虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式..

點評：夏天還是要吃火鍋呀～
ETtoday餓勢力

▲▼食家土雞鍋。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

文、圖／虎麗笑嗨嗨

食家土雞鍋在瑞豐夜市附近，提供現點現煮的雞湯鍋物，嚴選土雞料理吃起來鮮嫩飽滿，清香爽口的湯頭搭配雞肉不膩不燥，夏天享用也很適合！虎麗每次吃雞鍋必點剝皮辣椒雞，微鹹香辣的滋味非常涮嘴，想吃飽一點可以升級套餐，搭配蒜香麵線和燙青菜就很滿足。

喜歡蛤蜊鮮香的推薦蒜頭蛤蜊雞，濃醇的甘甜暖湯十分暖胃，再加點去骨頭雞腿肉和高麗菜，滿滿一鍋超適合愛澎湃的肉食控～主食的雞油拌飯也不錯，淋上醬汁的米飯配著酥脆油蔥酥，還有半熟蛋包覆雞油飯更香醇。食家土雞鍋新推出了便當系列，不想吃過也有豆乳雞便當、梅干扣肉便當等可選，有提供外送服務很便利！（內用免費提供茶飲，可自行取用）

茶飲免費供應

▲▼食家土雞鍋。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲內用免費提供茶飲，可自行取用，還有特製豆腐乳沾醬很適合搭配雞肉品嚐。

雞湯鍋套餐

▲▼食家土雞鍋。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲雞湯鍋套餐（剝皮辣椒雞＋蒜香麵線＋燙青菜）189元

人氣必點的剝皮辣椒雞香辣開胃，虎麗自己想喝雞湯首選就是這一鍋，滋味濃郁鹹甜，還有溫潤的辣勁超涮嘴！想吃飽一點推薦選擇套餐，搭配蒜香麵線和燙青菜比較滿足。

▲▼食家土雞鍋。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲清湯充滿濃郁香氣，微鹹辣滋味很順口，夏天喝也不會覺得燥。

▲▼食家土雞鍋。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲雞湯鍋還能吃到飽滿多汁的白蘿蔔～

▲▼食家土雞鍋。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲嚴選土雞料理吃起來鮮嫩香醇，雞皮帶點軟Q感不油膩，可以蘸點豆腐乳加特調醬汁，吃起來更夠味。

▲▼食家土雞鍋。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼食家土雞鍋。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲蒜香麵線份量很足，滋味清香爽口，每一口都有著濃醇麻油香！

▲▼食家土雞鍋。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼食家土雞鍋。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲燙青菜會拌入蒜頭增添風味，份量也給得很有誠意。

雞湯鍋加料

▲▼食家土雞鍋。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲蒜頭蛤蜊雞150元＋更換去骨肉（腿肉40元）＋去骨肉（腿肉）80元＋高麗菜30元

如果想吃豐盛澎湃的雞湯鍋可以加料，虎麗點的蒜頭蛤蜊雞更換去骨雞腿肉，肉和高麗菜都加量，吃起來超有滿足感！濃郁香醇的蒜頭蛤蜊雞夏天吃很不錯，滋味溫潤順口，有著濃濃的蒜頭香氣和蛤蜊鮮味～

▲▼食家土雞鍋。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼食家土雞鍋。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲肉食族建議加點升級大份量腿肉，吃起來超過癮，加價換成去骨雞腿肉更軟Q有嚼勁。

▲▼食家土雞鍋。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲蛤蜊鮮美飽滿，讓湯底更加甘醇清香。

▲▼食家土雞鍋。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲虎麗每次到食家土雞鍋外帶都會加點高麗菜，雞湯煮過清脆香醇，包覆湯汁更添鮮甜滋味～

特色單點

▲▼食家土雞鍋。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲過貓沙拉45元

很有人氣的過貓沙拉酸甜爽口，加上沙拉醬和花生粉很清香，口感清脆涮嘴。

▲▼食家土雞鍋。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼食家土雞鍋。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲脆皮肥腸140元

愛吃肥腸的一定要試試！外層薄酥帶點卡滋咬感，肥腸軟嫩微Q帶有獨特香氣，可以配著蒜末享用增加層次風味。

▲▼食家土雞鍋。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲雞油拌飯40元

滿滿一碗雞油拌飯非常香醇，加了酥脆的油蔥酥增添風味，還有半熟蛋滿足蛋控味蕾，蛋汁包覆雞油飯特別滑順～

▲▼食家土雞鍋。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

新推出便當系列

▲▼食家土雞鍋。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲豆乳雞便當85元／梅干扣肉飯便當85元

食家土雞鍋新推出了便當系列，偶爾不吃鍋也可以點這個，豆乳雞和梅干扣肉都蠻推的～

▲▼食家土雞鍋。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲豆乳雞便當

外層微酥的豆乳雞鹹甜涮嘴，肉質鮮嫩飽滿，搭配三種配菜和白飯剛好飽足。

▲▼食家土雞鍋。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲梅干扣肉飯便當

滷製入味的半肥半瘦扣肉十分軟嫩，搭配梅干多了豐富香氣～

▲▼食家土雞鍋。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

菜單MENU

▲▼食家土雞鍋。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

用餐空間

▲▼食家土雞鍋。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼食家土雞鍋。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼食家土雞鍋。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲食家土雞鍋餐廳外觀。

▲▼食家土雞鍋。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

食家土雞鍋

地址：高雄市鼓山區華榮路240-1號
電話：075597115
營業時間：週二至週日16：30～23：00／週一公休

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
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關鍵字： 食家土雞鍋 虎麗笑嗨嗨 達人美食 美食情報 高雄美食 鼓山美食 瑞豐夜市周邊美食

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