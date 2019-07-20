花蓮最美貨櫃星巴克！必訪世界最長螺旋滑梯、彩色磁磚壁畫

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親..

點評：暑假最適合去這些地方避暑啦！

文、圖／滿分的旅遊札記

花蓮最美的貨櫃星巴克就在新天堂樂園，開車來訪遠遠就能望見一座繽紛的亮眼建築，花蓮星巴克洄瀾門市一開幕就造成大轟動，白色貨櫃堆疊的建築，唯美也很有設計感，外觀和宜蘭Herbelle龍潭湖畔悠活園區有點像，來這裡喝咖啡好愜意，還能順遊新天堂樂園唷！

暑假來花蓮玩，一定不能錯過新天堂樂園，新天堂樂園是花蓮近期的人氣夯點，這次滿分走跳花蓮，也特別安排來朝聖，愛拍照的Kevin，一抵達就忍不住先飛空拍，空拍下的新天堂樂園好像一幅立體彩繪畫，而建築旁邊就是全台最美貨櫃星巴克啦。

開車來新天堂樂園的朋友，旁邊就有停車場，空拍下的新天堂樂園感覺佔地超級大，滿分也迫不及待的往園區裡移動囉。

滿分走進新天堂樂園，牆壁上色彩好繽紛，據說這棟建築是世界上最大的磁磚壁畫，還有通過金氏世界紀錄的認證呢！空拍下的磁磚壁畫，看得出人臉的五官，但近距離取景美拍，只看得到一格格的色彩，雖說如此，當天還是很多旅人來這裡取景拍照。

好美的新天堂樂園特色大LOGO，亮眼的翅膀，象徵展翅高飛，這一區特別設有戶外的坐位區，療癒的綠林大道，坐在這裡也很放鬆，滿分發現假期下午還會有駐唱表演呢！（PS：表演節目詳情可上官方網站）

轉個彎，咱們終於來到花蓮的新天堂樂園，入口處的裝置藝術，滿分覺得設計的很棒，很有北台灣精緻百貨商場的感覺。

而新天堂樂園旁邊就是滿分期待的貨櫃星巴克，貨櫃屋堆疊的建築設計，滿分覺得非常特別，白色的貨櫃屋也是星巴克亞洲首創的建築風格呢！也因為外觀很有美感，更是吸引不少旅人取景合影。

愛拍照的滿分當然也不例外，一抵達花蓮貨櫃星巴克就一直拍個沒完，不規則的貨櫃屋建築，每個角度都很好取景，滿分還一直幻想著，貨櫃洞口會不會出現什麼。

都特別來花蓮貨櫃星巴克玩拍了，咱們當然也得買杯咖啡來應景啦。不過，明明不是買一送一的季節，花蓮貨櫃星巴克卻排湧入滿滿的人潮，想在這裡喝杯飲料也需要耐性排隊唷！

排隊時，朋友們可以欣賞旁邊的紀念品區，好多特色星巴客隨心杯，外形的彩繪也都好有質感，記得滿分每次玩日本，也會買在地的星巴克杯呢。

等候餐點時間，咱們來去探索星巴克貨櫃屋，花蓮貨櫃星巴克的內部規畫也有別於一般設計，貨櫃屋裡的坐位區像是一間間的小包廂，空間舒適，很多旅人都坐在包廂裡休閒放鬆。不僅如此，小朋友還在貨櫃裡玩躲貓貓呢！坐在貨櫃屋裡，可以透過玻璃窗欣賞戶外風景，想像一下，坐在星巴克遠望壯麗山層是多麼享受。

花蓮貨櫃星巴克裡人潮踴躍一位難求，幸運的滿分，在館內找到一處小角落，很美的貨櫃角落，牆上還有圖畫妝點，當天的花蓮天氣特好，也是熱到不行。

星巴克咖啡星球星冰樂 $190（特大杯）

自從上次喝過西瓜荔枝蘆薈星冰樂，滿分愛上這一味，但當天已經售完，這次滿分就嚐鮮點了咖啡星球星冰樂，咖啡系的色系，喝起來帶有焦糖咖啡的香氣，入口清涼清爽，特別的事內餡的咖啡星球，咖啡星球輕咬即破，爆裂在嘴裡的滋味好特別，星巴克咖啡星球星冰樂這一款滿分也很推薦唷。

花生巧克力蛋糕 $120

來杯好喝的咖啡，怎麼能沒有蛋糕搭下午茶，當天滿分看著玻璃窗的蛋糕感覺好可口，無法自拔的也買了一款花生巧克力蛋糕，花生巧克力蛋糕入口非常濃郁，甜味十足，雖說是好吃啦，但吃多了卻有點膩口，建議吃花生巧克力蛋糕搭茶飲較佳啦！

新天堂樂園

品嚐完下午茶後，咱們來去新天堂樂園逛逛，新天堂樂園屬於試營運中，平假日營業時間不同，滿分發現新天堂樂園內延續戶外磁磚壁畫的色彩，當天一樓廣場非常熱鬧，大廳還有花蓮洄瀾模型呢！

新天堂樂園裡除了能用餐和看電影，同時也規畫超多小朋友最愛的遊樂設施，像是世界最長的雙迴旋滑梯，還有室內氣墊遊樂場等…，這些都是小朋友最愛的玩樂勝地呀，難怪，會稱這裡為新天堂樂園，真的是適合大小朋友來玩的好去處

➤新天堂的樓層簡介

（上圖取自➤官方網站圖片分享）



世界最長的世界最長的雙迴旋滑梯，目前體驗價只要＄200元唷，有興趣的旅人想挑戰刺激也可以去報名呀！

滿分當天在花蓮新天堂樂園玩的好開心，這真的是滿分看過最美最有特色的星巴克了，唯美的白色貨櫃搭配繽紛磁磚壁畫真的好美，當天滿分在星巴克裡下午茶，也收錄好多美圖，新天堂樂園目前屬於式營運階段，也非常熱鬧，可惜這次沒有時間體驗世界最長的雙迴旋滑梯，下次再訪，滿分一定要花時間好好逛逛啦，全球最大貨櫃星巴克、世界最長雙螺旋滑梯，還有通過金氏世界紀錄最大磁磚壁牆，超強大的三最美景通通都在花蓮新天堂樂園唷，這趟玩樂花蓮，錯過新天堂樂園你一定會後悔呀！

STARBUCKS 星巴克 （洄瀾門市）



地址：花蓮縣吉安鄉南濱路一段505 號

營業時間：週日 ～ 週四 10:00 ～ 21:00

週五 ～ 週六 9:00 ~ 22:00

服務電話：03 842 0014

新天堂樂園



地址：花蓮縣吉安鄉南濱路一段503號

營業時間：週一 ～ 週五 10:00 ～ 21:00

週六 ～ 週日 9:30 ～ 21:00

服務電話：02 2331 1234

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！

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