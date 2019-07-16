賞北部最美夜空！「大武崙砲台」2場觀星活動免費參加

▲大武崙漁港晚霞。（示意圖／方思堯提供）

旅遊中心／綜合報導

駕車半小時，抬頭就能看見滿天星斗，是都市人一大小確幸。基隆大武崙炮台位置居高臨下，加上交通方便，成了北台灣數一數二的觀星基地，在晴朗無雲的天氣，只要在停車場抬頭一看便能目睹滿天星斗，相當適合情侶前來放閃。

大武崙砲台位置居高臨下，是基隆僅有的高地湖泊，附近林木茂密，湖區規劃有環山和環湖步道，基隆嶼、大武崙漁港、外木山澳仔漁村、情人湖、八斗子、北海岸近在咫尺，是一處觀景的好去處。

▲北觀處於7月20日及8月10日推出限量2場觀星活動，藉由專業天文老師解說、架設天文望遠鏡實地觀測星象，民眾可自由參加，不需事先報名。（圖／交通部觀光局提供）

為讓更多人走進大武崙，北觀處於7月20日及8月10日推出限量2場觀星活動，藉由專業天文老師解說、架設天文望遠鏡實地觀測星象，民眾可自由參加，不需事先報名。

值得一提的是，本活動為戶外觀星體驗，易受天候狀況影響，如有異動或取消將於官網及粉絲團公告，請遊客出發前再次確認當天活動狀態。

▲基隆大武崙星空饗宴。（圖／北觀處提供）



大武崙炮台停車場

大眾交通：搭乘臺鐵至基隆站下→轉搭基隆市公車505、508、509路至「情人湖路口站」下→轉乘大武崙觀星活動接駁車至會場。 搭乘臺鐵至基隆站下→轉搭基隆客運789、790、862路至「情人湖路口站」下→轉乘大武崙觀星活動接駁車至會場。 汽機車交通：國道3號→基金交流道下→基金一路→基金一路208巷。