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高雄必吃甜點！「猜心泡芙」19日起快閃新竹巨城10天

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▲▼猜心泡芙。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

▲被稱為「高雄必吃泡芙」的猜心泡芙將到新竹巨城快閃10天。（圖／橘子狗愛吃糖授權提供）

旅遊中心／綜合報導

高雄的「猜心泡芙」3年前開幕就爆紅，至今人氣依然不減。7/19起這間「高雄必吃泡芙」將在新竹巨城快閃10天，除了快閃限定的「金糖原味焦糖布蕾泡芙」和「甜筒小泡芙」外，每天也會隨機推出當日限定口味泡芙。

▲▼ 猜心泡芙。（圖／翻攝自猜心泡芙粉絲專頁）

▲甜筒小泡芙。（圖／翻攝自猜心泡芙粉絲專頁

猜心泡芙之所以稱為「猜心」是因為店裡除了基本的「金糖原味」外，每天都會有不同的口味推出，讓你猜不透當天會有什麼驚喜。金糖原味以豆漿調和卡士達醬，外層費工地烤上2層酥脆焦糖糖衣，吃起來清爽不甜膩，還有淡淡的豆漿香，是款以天然、原味的材料製作出來的安心泡芙。

▲▼ 猜心泡芙。（圖／翻攝自猜心泡芙粉絲專頁）

▲猜心泡芙吃起來清爽不膩口。（圖／翻攝自猜心泡芙粉絲專頁

猜心泡芙一路從高雄快閃到台南、台中、台北，在暑假期間被新竹風吹進「新竹巨城」，將在7/19至7/28於巨城4樓的美食廣場快閃10天，每天下午3點開賣，售完為止，桃竹苗的甜點控們絕對不能錯過！

猜心泡芙新竹巨城快閃店
地點：巨城4樓美食廣場（鄰近Sogo連接口）　
日期：7/19~7/28
時間：每天下午3:00開賣至售完為止

▼猜心泡芙將到新竹巨城快閃10天。（圖／橘子狗愛吃糖授權提供）

▲▼猜心泡芙。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

關鍵字： 高雄美食 新竹巨城 猜心泡芙 快閃店

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