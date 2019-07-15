8,000片彩紙天空、巨型貝殼免費拍！誠品5大打卡點為明年熄燈留伏筆

▲7月12日起，誠品敦南在一至二樓間多了「100種顏色」裝置藝術。（圖／誠品提供）

記者彭懷玉／台北報導

踏進誠品，除了看書還能看「免費大型展覽」，適逢30週年，誠品分別在信義店與敦南店推出系列活動，包含Emmanuelle Moureaux打造的8,000片彩色紙海，信義店也化身期間限定的大型美術館，12件展品一一搜集，讓悠遊書海的民眾也能獲得視覺和心靈上的飽足。

▲▼由Emmanuelle Moureaux打造的「100 colors光譜漫遊」，以8,000片手工染製、剪裁的顏色紙片做成。（圖／誠品提供）

7月12日起，誠品敦南店在一至二樓間多了「100種顏色」裝置藝術，瞬間成為熱門打卡點，這座由法籍旅日建築設計師Emmanuelle Moureaux打造的「100 colors光譜漫遊」，以8,000片手工染製、剪裁的顏色紙片，搭配誠品的「品」字意象，濃縮敦南誠品30年的光陰，恍如悠遊繽紛的異想世界。

▲搭配誠品的「品」字意象，濃縮敦南誠品30年的光陰，恍如走進繽紛的異想世界。（圖／誠品提供）

談到敦南店預計於2020年中走向歷史，誠品表示，這是敦南店熄燈前之「典藏敦南」五部曲中的首部曲，之後會何去何從，也將在計畫進行到第四階段時揭曉下一個書店新址，預計在明年公布，延續24小時書店的概念不會間斷。

▲信義誠品的藝術計畫也正倒數計時。（圖／誠品提供）

拍完「100 colors光譜漫遊」，信義誠品的大型藝術計畫也正倒數計時，由當前台灣最受關注的9組「30代」青年創作者，打造一場「夢與想像之境」的創作大夢，包括最醒目的「立體書橋」，從外牆、手扶梯至8個樓層展現不同領域的創作。至於誠品書店《未來編輯室》也完整接軌社會文化脈絡，讓讀者了解書籍和出版業的古往今來。

▲《狹縫中的連續微觀》透過即時錄像互動裝置，將2至4樓的手扶梯空間化為巨大的掃描器。（圖／記者彭懷玉攝）

誠品信義店「夢與想像之境」

1.王宗欣《 狹縫中的連續微觀 》

曾任三金典禮視覺藝術總監的新媒體創作者王宗欣，作品《狹縫中的連續微觀》透過即時錄像互動裝置，將2至4樓的手扶梯空間化為巨大的掃描器，流動穿梭的觀眾，化為變形、扭曲、超現實的「靈魂輪廓。」



位置：2F~4F 電扶梯

▲「未來編輯室」帶領讀者剖析台灣出版型態特有的「書系」進化史。（圖／記者彭懷玉攝）

2.誠品團隊《未來編輯室》

由誠品書店虛擬打造「未來編輯室」，帶領讀者剖析台灣出版型態特有的「書系」進化史，展場以1980、1990、2000、2010四大時代膠囊裝置呈現，並邀請王小棣導演、樂評人馬世芳、部落客宅女小紅、插畫家Cherng，帶領讀者接軌社會文化脈絡，探索當時的青年閱讀需求。

位置：3F

▲▼《Reading, a bridge讀橋》透過中式線裝將平扁的書本裝幀為一座立體書橋，彎曲造型層層疊疊，遠看仿佛一座白色貝殼。（圖／記者彭懷玉攝）

3.范承宗《Reading, a bridge 讀橋》

拆解古今書籍裝幀，以創新手法展現傳統工藝的《Reading, a bridge讀橋》，透過中式線裝將平扁的書本裝幀成為一座立體書橋，彎曲造型層層疊疊，遠看仿佛一座白色貝殼，也透過藝術品象徵閱讀可穿梭古今中外，抵達四面八方，成為信義店最夯的打卡點。

位置：5F

▲《越夢》是3面5米高的巨幅布幔，繪製天空、陸地的絕種生物。（圖／誠品提供）

4.陳青琳《越夢》

《越夢》是3面5米高的巨幅布幔，繪製天空、陸地的絕種生物，氣勢磅礡，同時也打造一系列瀕危物種生態瓶，提醒我們要珍惜萬物寶藏，與土地共好。

位置：6F

▲一路上到6F展演廳，是一座可穿越過去與未來的展間，訴說1969、2019、2069年3個時間軸的故事。（圖／記者彭懷玉攝）

5. 發條鼻子《R》

別以爲只有裝置藝術可拍照打卡！一路上到6F展演廳，是一座可穿越過去與未來的展間，訴說1969、2019、2069年3個時間軸的故事，一進展間即可發現1969年阿姆斯壯登陸月球的屏幕，拿了「來自未來的候位單」，透過手機掃瞄未來日常生活物件，一同尋脈絡省思社會議題，宛如在現場與藝術家進行對話，留給觀者無限哲思空間。

位置：6F展演廳

▲▼一進展間即可發現1969年阿姆斯壯登陸月球的屏幕，拿了「來自未來的候位單」，透過手機掃瞄未來日常生活物件，一同尋脈絡省思社會議題。（圖／記者彭懷玉攝）

誠品30信義藝術計畫

展期：6月28日至7月28日

地點：誠品信義店



100 colors光譜漫遊展

展期：7月12日至2020年5月15日

地點：誠品敦南店1F - 2F樓梯間