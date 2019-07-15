竟有泰奶口味！Meat Up推出「珍奶甜點」　還有芒果舒芙蕾

點評：會胖死QQ



▲Meat Up推出一系列珍奶和泰奶甜點，珍奶控千萬不能錯過。（圖／Meat Up提供，以下提供）



旅遊中心／綜合報導

吃過珍奶甜點不稀奇，你吃過「泰式奶茶」口味的甜點嗎？Meat Up在今年7月邁入3周年，除了推出珍奶舒芙蕾、卡滋法式吐司和奶昔之外，還特別祭出泰奶舒芙蕾，當茶香濃郁的泰奶碰上新鮮芒果，讓民眾不用非出國也能品嚐最道地的泰味，茶香、奶香和果香一次滿足！

珍奶舒芙蕾＄280

鬆軟綿密的舒芙蕾淋上茶香和奶香濃郁的奶茶醬，滑順的口感讓人忍不住一口接一口，而提到珍奶，靈魂人物絕對是珍珠，Meat Up的珍珠一咬下就會散發出淡淡的黑糖香氣；另外，珍奶舒芙蕾上還有放上一塊每日限量的手工焦糖布蕾，讓整體口感變得更加有層次。



▲當鬆鬆軟軟的舒芙蕾碰上黑糖珍珠，吃起來超滿足。



泰奶舒芙蕾＄280

吃過一般的珍奶舒芙蕾不稀奇，珍奶控一定也要試試看茶味十足的「泰式奶茶舒芙蕾」！和台灣奶茶醬溫和的口感比起來，泰奶醬入口會散發出強烈的茶香，入喉後則會帶有淡淡的巧克力香氣，再搭配泰奶舒芙蕾上的芒果，吃得到茶香、奶香和果香。



▲茶香濃郁的泰奶搭配清爽甜美的芒果，能夠一次吃到茶香、果香和奶香。



芒果舒芙蕾＄280

Meat Up這次除了推出珍奶和泰奶的系列商品之外，同時還推出「芒果舒芙蕾」，棋盤狀的芒果肉淋上店家自製的清爽醬汁，一樣是季節限定，若是錯過就還要等一年，趕快來吃吃看吧！



▲除了珍奶和泰奶口味之外，還有芒果舒芙蕾。



瘋狂珍奶－珍奶奶昔＄220

浮誇的珍奶奶昔外觀以巧克力醬和鮮奶油裝飾，最後再以新鮮芒果點綴，喝起來的口感非常濃郁、奶味也很豐厚，在炎熱的夏天喝上一杯清涼又消暑！



▲珍奶奶昔超浮誇，來到Meat Up一定要點上一杯。

Meat Up



地址：台北市萬華區武昌街二段124號（in89影城對面）

訂位電話：02-2331-4200

營業時間：週一至週四11:00-22:00，週五至週日10:00-22:00