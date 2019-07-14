站著、趴著拍都可愛！澎湖天堂路旁隱藏新打卡點「巨大哈密瓜」

▲澎湖後寮隱藏景點哈密瓜造景。（圖／澎湖傑克家族民宿提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



旅遊中心／綜合報導

澎湖又多了可愛新打卡點！澎湖傑克家族民宿經常在粉絲專頁推薦澎湖好玩景點，老闆新發現的隱藏景點就位在後寮海邊，兩顆巨大哈密瓜從土裡冒出來，站著拍、坐著拍、趴著拍都可愛。

▲巨大哈密瓜。



澎湖氣候和土質特別適合瓜類生長，後寮也是澎湖生產哈密瓜的重要產地之一，農特產變身可愛地景超吸睛。澎湖的後寮天堂路是近幾年爆紅的打卡點，走在蜿蜒的海堤上，彷彿就能走進海天一色的夢幻美景。

▲後寮天堂路是著名的網美打卡點。



這座隱藏版打卡新景點就位在後寮遊客中心前方不遠處，一顆巨大綠色哈密瓜就在土堆上，還有半顆黃色哈密瓜從地底冒出來，連哈密瓜的T字蒂頭都做得栩栩如生，下次來澎湖別忘了來朝聖一下「哈味」。

▲可愛哈密瓜比人還高。

另外，傑克民宿雖位在澎湖市區，但掌櫃二姊總是親切介紹澎湖在地風情， 住兩晚免費機場與碼頭接送，抵達民宿也提供免費地圖講解路程，想去更多私房景點的旅人可以偷偷問老闆。

後寮遊客服務中心

地址：澎湖縣白沙鄉104之18號

＊以上圖片由《澎湖傑克家族民宿》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。