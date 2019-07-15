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Q版神鬼奇航場景！南投全新親子天堂「彩繪海盜村」20日免費入園

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▲海盜村景觀彩繪園區。（圖／攝影師《飛翔在天際》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲海盜村景觀彩繪園區20日試營運。（圖／攝影師《飛翔在天際》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

南投全新親子樂園即將登場！海盜村景觀彩繪園區還未開幕就掀起話題，超大艘的海盜船搶先曝光令人驚艷，園區內以3D、4D彩繪打造中世紀童話風，就像走進Q版神鬼奇航場景，7月20日試營運當日免費開放民眾入場。

▲海盜村景觀彩繪園區。（圖／攝影師《飛翔在天際》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲園區以歐式復古童話風格打造。

目前園區部分設施還在趕工中尚未開放民眾參觀，不過園區內最吸睛的主角「海盜船」已完工，3D錯覺藝術彩繪配上約2層樓高的巨大船隻，就像真的航行在海上，復古的海盜船不僅好拍，還能真的走上船頭探險。

▲海盜村景觀彩繪園區。（圖／攝影師《飛翔在天際》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲巨大海盜船至少2層樓高。

▲海盜村景觀彩繪園區。（圖／攝影師《飛翔在天際》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲復古的中世紀街道。

除了超大艘的海盜船，園區內還有中世紀街景、童話小屋、陽光氣墊樂園、純白旋轉木馬、沙坑、親子餐廳等設施，今年夏天全新的親子天堂即將誕生，趁著開學前還能帶著家中寶貝去海盜村當一日海賊王。

▲海盜村景觀彩繪園區。（圖／攝影師《飛翔在天際》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲繽紛童趣的彩繪牆。

▲海盜村景觀彩繪園區。（圖／攝影師《飛翔在天際》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲繽紛的童話風小屋。

▲海盜村景觀彩繪園區。（圖／攝影師《飛翔在天際》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲各式各樣的打卡點拍不完。

試營運當日為免費開放入場，21日後則恢復正常票價，身高100公分以下兒童、鹿谷鄉以及竹山鎮居民憑身份證皆為免費入場，所有入場券皆含100元折價券，全區可折抵使用。

▲海盜村景觀彩繪園區。（圖／攝影師《飛翔在天際》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲讓小朋友盡情尖叫的海洋風氣墊樂園。

▲海盜村景觀彩繪園區。（圖／攝影師《飛翔在天際》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

旋轉木馬。

＊海盜村景觀彩繪園區
園區地址：南投縣竹山鎮東鄉路1之67號
園區開放時間：平日上午10：00至晚上20：00（星期一、星期四、星期五）；假日上午09：00至晚上20：00（星期六、星期日）最後入園時間晚上18：00；全園公休日（星期二、星期三）
票價：全票平日150元、假日200元；優待票平日150元、假日100元（身高100～130兒童，65歲以上長者）

＊以上圖片由攝影師《飛翔在天際》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。

關鍵字： 南投旅遊 親子旅遊 海盜村景觀彩繪園區

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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