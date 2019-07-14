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韓國必搭「麗水海上纜車」　全透明水晶車廂360度看蔚藍海景

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▲▼麗水海上纜車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲麗水海上纜車。

記者蔡玟君／韓國報導、攝影

遊輪旅遊正夯，現在除了日本外，台灣旅客也能從基隆港搭乘遊輪前國韓國旅行。麗水是赴韓遊輪旅遊的熱門停靠港口，下船後，徒步約15分鐘左右，就能來到麗水海上纜車車站，旅客可以選擇搭乘全透明的水晶纜車，從高空就能透視腳下，欣賞麗水蔚藍大海。

▲▼ 麗水海上纜車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲麗水港周邊。

▲▼ 麗水海上纜車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲前往麗水海上纜車的電梯。

▲▼ 麗水海上纜車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲出電梯後就可以俯瞰麗水港灣。

麗水海上纜車是韓國第一個連接海島與陸地的海上纜車，若是從麗水港下船，旅客可以徒步走到紫山公園，搭乘電梯上樓後，沿著路線走就能來到纜車站。紫山公園由於坐擁地理優勢之便，從這裡就能俯瞰麗水港灣景緻，搭乘纜車前一定要好好欣賞。

▲▼ 麗水海上纜車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲麗水海上纜車一般纜車。

▲▼麗水海上纜車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲若搭到水晶纜車，連地板都是透明的。

▲▼麗水海上纜車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲從纜車望去的風景。

▲▼麗水海上纜車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲海景與城市景觀，成為麗水最美海岸風景。

▲▼麗水海上纜車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲天氣晴朗時，海天都是碧藍色，讓人心情舒暢。

纜車分為一般車廂與水晶車廂，若是膽大的旅客不妨挑戰水晶車廂，從窗戶到地板車廂均採用強化玻璃，當纜車帶著旅客出發，來到最高處時，旅客只要低頭，就能體驗彷彿置身海天一色的蔚藍世界，，連城市都踩在腳下；沿途還能欣賞龜甲船大橋，以及沿山而建的村落將房舍外觀彩繪上繽紛色彩，在陽光照射下成為山的那一頭的美麗風景。由於景緻迷人，這裡也是麗水最受歡迎的夜景地，入夜後，纜車會閃閃發光，與腳下的萬家燈火形成麗水最美夜色海岸。

地址：전남 여수시 돌산읍 돌산로 3600-1
營業時間：早上9點至晚上22點
 
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