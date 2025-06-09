平日午餐吃到飽2人同行1位半價　JR東日本初夏優惠再加碼

▲JR東日本大飯店台北再推優惠，平日午餐2人同行1人半價。（圖／JR東日本大飯店台北提供）

記者黃士原／台北報導

JR東日本大飯店台北館內的鉑麗安全日餐廳再推夏日優惠，6月11日至7月16日，平日午餐2人同行1人半價，平日晚餐4人同行1人免費。

JR東日本大飯店台北的自助餐廳「鉑麗安全日餐廳」日前推出「初夏優惠大作戰」，持有2025春夏旅展餐券，6月10日前晚餐使用享有4人同行1人免費，周一至周四使用3張平日券（1150元／張），周五至周日使用3張假日券（1450元／張）。

JR東日本大飯店台北今日則宣布再加碼，6月11日至7月16日，平日午餐（周一至周五）2人同行1人半價，平日晚餐（周一至周四）4人同行1人免費。另外還有10人以上的團體優惠，平日午餐／晚餐每位特價1200元（含服務費），現省428元，假日（周五晚餐、周末全天）每位1500元（含服務費），現省348元。

▲瑪莎曼咖哩牛。（圖／JR東日本大飯店台北提供）

此外，目前是Brilliant鉑麗安全日餐廳的「泰國美食節」期間（7月16日截止），前菜區有酸辣開胃的「瀑布松阪豬」、融合新鮮柚子果香與細嫩雞絲的「泰式柚香涼拌雞絲」、以蝦仁花枝佐酸辣醬汁的「涼拌海鮮沙拉」、以新鮮蔬菜與鮮蝦為內餡的「泰式生春捲」。

熱食區則有香氣濃郁的「沙嗲雞肉串」、以香濃綠咖哩燴煮蟹肉的「綠咖哩蟹佐麵包片」、鹹香開胃的「蝦醬鮮蔬」、香氣濃厚的「泰式燉豬腳」、視覺震撼的「火山排骨」、外酥內彈的「月亮蝦餅」，以及用香料慢燉、肉質軟嫩的「瑪莎曼咖哩牛」。

▲拿車票根吃敘日Buffet最高抵500元。（圖／六福萬怡酒店提供）

另外，6月30日前，不分平假日午、晚餐，到六福萬怡酒店館內的敘日全日餐廳用餐，只要出示一個月內的乘車票根，不限捷運、客運、台鐵、高鐵，即可依票面金額直接折抵餐費，最高折抵500元。

敘日全日餐廳7月2日前，與美國肉類出口協會攜手推出「肉食慶典：美牛嘉年華」主題餐檯，以美國牛肉各部位設計出8道料理，包含使用Prime牛肩背的美式爐烤牛，此部位肉質細緻且有著豐富的肉汁，適合高溫爐烤，口感扎實而有彈性；酸湯泡椒牛肉與炙燒和牛握壽司，則採用美國菲瑞牛肉，其油脂含量較低、紋理細緻且油花分布少，口感較為緊實。