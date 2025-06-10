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巴菲特愛店副牌3公斤漢堡餐回歸　40分吃完免費再送2500折抵券

▲巴菲特最愛牛排館Smith ＆ Wollensky旗下副品牌S＆W Butcher’s Shop，6月16日起更名為S＆W Grill。（圖／S＆W Grill提供）

▲S＆W Grill再推出巨大漢堡餐，總重量3公斤。（圖／S＆W Grill提供）

記者黃士原／台北報導

巴菲特最愛牛排館Smith ＆ Wollensky旗下副品牌S＆W Butcher’s Shop，6月16日起更名為S＆W Grill，升級提供頂級牛排、多樣化海鮮到特色燒烤肉品。另外，該餐廳之前曾推出重達1公斤的巨大牛肉漢堡，6月23日回歸，並且升級為2公斤，40分吃完不但免費，再送2500元折抵券。

▲巴菲特最愛牛排館Smith ＆ Wollensky旗下副品牌S＆W Butcher’s Shop，6月16日起更名為S＆W Grill。（圖／S＆W Grill提供）

▲S&W Butcher’s Shop6月16日起更名為S＆W Grill，全新菜單以經典美式為基礎。（圖／S＆W Grill提供）

▲巴菲特最愛牛排館Smith ＆ Wollensky旗下副品牌S＆W Butcher’s Shop，6月16日起更名為S＆W Grill。（圖／S＆W Grill提供）

▲香料鑲中卷。（圖／S＆W Grill提供）

2023年，股神巴菲特最愛的Smith＆Wollensky牛排館，選擇於台北微風信義百貨4樓開立全新副品牌S&W Butcher’s Shop，不過餐廳今日宣布，6月16日起更名為S＆W Grill，延續主品牌對牛排的熱情，全新菜單以經典美式為基礎，除了乾式熟成牛排，更規畫多款牛肉料理，包括牛排塔可、牛排三明治和燉牛肉乾拌麵等，同時加入如油封鴨腿、美式炸雞鬆餅和BBQ嫩烤豬小排等特色肉品，全方位滿足肉食愛好者的期待。

海鮮料理也全面升級，包括烤龍蝦、香料鑲中卷與烤鮪魚排，提供海陸兼具、適合共享的豐盛選擇。

歡慶品牌升級，6月16日起至7月15日止，推出「好四成雙」雙重限時優惠，第一重優惠：4人同行並於社群打卡新店名，即贈飲品4杯；第二重優惠：不限人數單筆消費滿4000元(不含服務費)現折500元。

▲巴菲特最愛牛排館Smith ＆ Wollensky旗下副品牌S＆W Butcher’s Shop，6月16日起更名為S＆W Grill。（圖／S＆W Grill提供）

▲乾式熟成紐約客牛排。（圖／S＆W Grill提供）

▲巴菲特最愛牛排館Smith ＆ Wollensky旗下副品牌S＆W Butcher’s Shop，6月16日起更名為S＆W Grill。（圖／S＆W Grill提供）

▲烤鮪魚排。（圖／S＆W Grill提供）

此外，S＆W Butcher’s Shop之前曾推出重達36盎司（1公斤）的巨大牛肉漢堡，餐廳更名後再度回歸，而且重量升級為70盎司（2公斤），總計有3層12盎司乾式熟成牛肉漢堡排、3層10盎司美式炸雞、1層牛肉熱狗和1層炙烤鮮蝦，再加上鳳梨、酥脆培根、自製培根醬、焦糖洋蔥、牛排美乃滋和切達起司。

巨大牛肉漢堡高度達22公分、重2公斤，若再加招牌脆薯與炸洋蔥，整份餐點總重量達3公斤，適合4人分享，每份售價2380元，供應期間為6月23日至7月31日。餐廳同步推出大胃王挑戰賽，40分鐘吃完整份套餐（漢堡+脆薯+炸洋蔥）不但免費招待，還加贈2500元S&W Grill餐券。

▲教父牛排漢來店大廳區。（圖／業者提供）

另外，創立12年的「教父牛排 Danny's steakhouse」迎來重要里程碑，首家分店插旗南港經貿園區，進駐台北漢來大飯店1樓，主要提供單點菜單供消費者自由選擇搭配，可依需求自行決定餐點，前菜、沙拉與湯品中，最低價格為250元，主餐最低1680元（究好豬排），牛排餐點最低是2200元（美國頂級紐約客牛排）。不過為了服務該地區的商務客，也提供3道式商業午間套餐，售價1480元+10%。

▲美國Newport乾式熟成肋眼。（圖／記者黃士原攝）

漢來店主打的是全台首賣的美國Newport乾式熟成肋眼與紐約客。Newport以精緻的乾式熟成工藝聞名，是美國加州高端肉品品牌，其複刻19世紀低光、暗黑的吊掛室環境，避免光（紫外線、螢光燈等）加速牛肉表面脂肪的氧化而產生異味，並在科學化的條件控制下（溫度0至4°C、濕度約80%）靜置21至45日不等，使牛肉外皮呈現深色焦糖化，內部則保有鮮紅色澤。肋眼牛排油花細緻如大理石紋，有著迷人奶油、堅果氣息與柔嫩口感；紐約客牛排則紋理緊實、肉味濃郁、帶勁咬感。

關鍵字： 美食雲 巴菲特愛店 Smith ＆ Wollensky S＆W Grill

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