抹茶控快看！辻利抹茶8/1起新推6款百匯及刨冰



▲辻利蕨餅百匯抹茶。(圖／辻利抹茶提供)



記者黃士原／台北報導

今夏，抹茶控最愛的辻利抹茶又有新冰品登場，堅持使用上等茶粉，製作各式結合傳統卻又現代摩登的風味甜點，8月1日起將推出六款不同風貌的百匯及刨冰，運用台灣消費者喜愛的和風食材，以日本道地風情做呈現，請體驗抹茶融合不同風味的全新感受。

辻利蕨餅百匯售價160元，將日本傳統點心蕨餅改良，研發出軟嫩微Q的獨特口感，外層包覆著清新茶香的宇治抹茶粉及焙煎香氣濃郁的黃豆粉，與茶櫃最中餅一同沾裹著抹茶霜淇淋享用，感受豐富層次；經典白玉百匯售價150元，底層為手工製作的生茶果凍，將日本進口伊那寒天粉融入宇治抹茶，再搭配中層的紅豆甜而不膩，頂端除了富有空氣感的抹茶霜淇淋外，還有大人小孩都愛的日式湯圓串「白玉」。





▲經典白玉百匯抹茶。



當然最吸引目光的是宇治洋風百匯」，售價170元，使用傳統紅豆配料搭配酥脆口感的香甜玉米片，擠上富含空氣感的抹茶霜淇淋，與加熱後日式蓬鬆口感的戚風蛋糕一同入口，冷熱交替的風味令人難以忘懷，最後點綴金箔白巧馬卡龍。

辻利抹茶也一口氣推出三款全新風味刨冰，辻利招牌雙茶刨冰售價135元，將抹茶的醇厚茶香與焙茶的焙煎香氣製作成茶蜜；抹茶黃豆黑蜜刨冰售價135元，高雅風味的黑糖蜜融入濃郁豆香的黃豆粉；抹茶香橙柚蜜刨冰售價135元，嚴選九州大分縣頂級柚子蜜直送台灣，配上正宗宇治抹茶。





▲宇治洋風百匯抹茶。