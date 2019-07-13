桃園人想吃不用到台北　起家雞中壢中美店試營運



▲起家雞人氣青蔥炸雞 。（圖／記者黃士原攝）



記者黃士原／台北報導

韓國已有20多年歷史的炸雞店起家雞Cheogajip처갓집持續在台灣展店，繼台中、新竹之後，起家雞也在前進桃園地區，起家雞中壢中美店即日起到7月20日試營運。不過，起家雞中壢中美店是外帶外送專門店。

起家雞的招牌炸雞口味有經典原味、招牌洋釀、辣味洋釀、人氣青蔥、哇樂、起啵雷，以及洋釀升級版本的頂級洋釀。除了吃整隻雞的「全雞」之外，也可以選擇有二種口味一起的「半半炸雞」，還有去骨炸雞可以選購。





▲起家雞頂級洋釀炸雞（圖／記者黃士原攝）

起家雞於1988年由申東旭創立，至今已有近30年的歷史，以最道地的洋釀醬料的韓式炸雞而聞名，也是多數韓國人從小的回憶呢，目前已在韓國及海外擁有超過900多家的分店，而台灣地區首家起家雞旗艦店於2016年開幕，從炸粉、醬料到油炸技術皆由韓國引進，選用本土非冷凍新鮮現宰雞和專用油。





▲起家雞經典原味炸雞。（圖／記者黃士原攝）

​起家雞中壢中美店外送外帶專門店

地址：桃園市中壢區中美路一段45號

電話：03-280-5258

試營運:7/3-7/20

試營運營業時間：週一~週四17:00~21:00