美牛界米其林認證！特搜3間必吃美式漢堡　7月抽免費「心臟病堡」

▲Burger Ray可以依照個人口味自己動手搭配漢堡的配料和佐醬。（圖／美國肉類出口協會，下同）

旅遊中心／綜合報導

漢堡是大小朋友最愛的美式料理，7月是美國牛肉漢堡月，《ETtoday新聞雲》幫大家整理3家由「美國肉類出口協會」認證、有「美牛界米其林」之稱的Diamond Plus Precious優質漢堡店。

「Burger Ray」可以依照個人口味自己動手搭配漢堡的配料和佐醬，店內均使用USDA Choice冷藏牛肉，以牛排館的規格提供五分熟、七分熟、全熟3種不同熟度選擇，7月適逢4週年生日慶，凡至店內消費滿300元，即可玩「BR壽誕轉轉輪」抽獎，有機會免費獲得招牌「心臟病堡」。

▲Ed’s Diner美式燒烤餐館以道地的美式BBQ風味聞名。

「Ed’s Diner美式燒烤餐館」以道地的美式BBQ風味聞名，店內牛肉漢堡皆為美國牛肉，配上從美國進口的專業旋轉烤箱，濃縮所有的肉汁與風味。店內除了有燻烤牛胸肉漢堡外，也有提供紐約客、沙朗或是丁骨牛排。

▲Selﬁsh Burger喀漢堡將美國Choice等級肩胛肉整塊現絞成漢堡肉。

「Selﬁsh Burger喀漢堡」選用美國Choice等級的牛排，將肩胛肉整塊現絞成漢堡肉，再以2:8的肥瘦比例，將牛肉排表面煎到金黃，紮實又多汁，咬下漢堡時撲鼻而來的牛肉香氣、鮮嫩口感，非常經典。