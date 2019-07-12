馬頭魚帶鱗烤！采采食茶「金色情人節套餐」還有鴨肝烤布蕾

▲采采食茶推出情人節套餐，其中一種主餐是「爐烤馬頭魚」。（圖／記者徐溱謐攝，下同）

記者徐溱謐／採訪報導

下個月就是七夕情人節，采采食茶設計了期間限定的「金色情人節套餐」，餐點中運用金粉、巧克力醬等元素，空間布置也放上許多粉色玫瑰花，營造浪漫氣氛。

采采食茶在東區的巷弄內，鬧中取靜的位置交通方便又具隱密性，店面以ㄇ字型設計，門口到櫃檯的空間陳列茶葉、伴手禮和禮盒的地方，最裡面的空間則是讓客人用餐的地方，柔和的黃光和深色的牆和寬敞的用餐環境，非常舒適。

▲餐前的飲料「黃金莓果蘇打」。

「金色情人節套餐」由宗山主廚設計，餐前的飲料「黃金莓果蘇打」以蜂蜜燕窩黃金糖陪襯，用12年紅酒醋熬煮4款莓果，做成莓果果醬再加入蘇打中，以香檳杯上桌。前菜「宜蘭龜山醉角蝦襯繽紛綠蘆筍」使用龜山島海域的角蝦，燙熟後以紹興酒入味24小時以上，酒香中保留角蝦的鮮甜與Q彈。

▲前菜「宜蘭龜山醉角蝦襯繽紛綠蘆筍」。

湯品「蛤蜊絲瓜濃湯」以法式濃湯呈現傳統台菜蛤蜊絲瓜，一改台式清湯的作法，還能吃到完整的蛤蜊肉。前菜「烤焦糖鴨肝布蕾襯蜜糖芒果與黑松露」使用50%高級鴨肝醬，表面是香脆的炙燒焦糖，以法式烤布蕾的方式呈現，料理手法獨特。

▲湯品「蛤蜊絲瓜濃湯」。

▲前菜「烤焦糖鴨肝布蕾襯蜜糖芒果與黑松露」。

主菜的「爐烤馬頭魚佐金粉雪莉紅酒醋巧克力醬汁」將馬頭魚香煎酥烤，魚鱗一片片立起來，吃起來脆脆的，肉質卻保有水分和軟嫩度，還有主廚桌邊服務撒上的金箔粉，鮮嫩的魚肉與雪莉紅酒醋調製成的巧克力醬搭配得剛剛好。

▲主菜「美國頂級肋眼牛襯香檳芥末籽與玫瑰岩鹽」。

另一道主菜「美國頂級肋眼牛襯香檳芥末籽與玫瑰岩鹽」將肋眼牛排煎至五分熟，沾點香檳芥末籽醬與玫瑰岩鹽2款佐料，可以品嚐牛肉原汁原味，搭配佐料也別有滋味，主廚在香檳芥末籽醬裡面加了一點檸檬，味道微酸，讓牛排吃起來沒那麼膩口。

▼甜點「粉紅玫瑰荔枝慕斯佐仲夏果莓紅漿醬汁」。