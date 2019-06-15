再來一杯！特搜中山區必喝飲品　還能在戶外露臺賞夕陽

點評：夏天消暑就靠這些超美飲料啦～

▲在國泰萬怡酒店14樓可以喝調酒、欣賞夕陽。

文、圖／泰國劉德華

5月的幾場連綿大雨，讓早晚的氣溫仍然偏涼，出門不穿件薄外套還可能感冒。但是進入6月、端午節過後，天氣一天比一天熱，讓人隨時都想來杯沁涼飲料！這次我要推薦台北市中山區夏日必嚐冷飲幫大家消暑，其中1個地方還有205坪的戶外露台可以看夕陽哦！

▲採光極佳的大廳酒吧。

▲「阿法卡多」念起來好像法文！

國泰萬怡酒店大廳酒吧有度假fu

我很喜歡這個大廳酒吧，空間雖然不大，但裝潢時尚典雅，大片落地窗讓採光極佳，坐在這喝杯咖啡就有出國度假的閒適感。6月1日開始，大廳酒吧將推出3款冰淇淋風味飲品：「阿法卡多」、「盛夏莓語」、「綠野仙蹤」。其中「阿法卡多」深得我心，因為唸起來好像法文，點這款真會以為在國外度假（想太多）。它以香草冰淇淋為底，配上30ml義式濃縮咖啡，你可以一次把咖啡全部淋上，或是淋一點、吃一點都可以。濃郁咖啡伴著冰淇淋的香甜，女生也會喜歡。

▲「盛夏莓語」視覺效果挺夢幻的。

▲「綠野仙蹤」喝起來有明顯的沁涼感。

「盛夏莓語」應該是女生的首選，以清瑩的氣泡水為底，加上艷紅的草莓、鮮綠的檸檬與草莓冰淇淋，光看就覺得消暑。「綠野仙蹤」喝起來有種飄飄然的沁涼感，好符合它的名字。它是由2種抹茶粉為基底，搭配抹茶冰淇淋與碎冰，再熱也會瞬間冰鎮解熱。杯口上搭配餅乾與蜜紅豆，可以單吃或加到飲品中，我是直接把紅豆全部倒進去，因為從餅乾上挖紅豆很容易挖到桌子上@@

看過來：三款皆是280元+10%。酒吧中間的4人座，有2張看起來很斜不好坐但坐起來舒服無比的椅子，你一定要試試。

The Lounge大廳酒吧

地址：台北市民生東路三段6號1樓

電話：02-77503336

▲左為「檸檬片片+珍珠」，右為「葡萄柚青茶+小紫蘇」。

汝菓手搖飲料的檸檬片片酸甜生津

由於附近很多上班族，汝菓的飲料因此特別講究健康，在這吃不到椰果、布丁這些工廠大量製造的產品。我問夏天最消暑的飲料有哪些，老闆Mike推薦了「葡萄柚青茶+小紫蘇」（右，75元）與「檸檬片片+珍珠」（左，60元）給我。Mike說他的葡萄柚青茶是整顆帶皮的葡萄柚下去榨汁，跟外面的濃縮還原汁完全不同，味道更純淨，漂亮的粉紅色也很適合熱情奔放的夏天，加了小紫蘇進去則可以增加口感。

檸檬片片也是整顆新鮮檸檬榨汁，所以帶有一點果肉在裡頭，Mike說因為帶有果肉，所以果汁看起來不那麼透明。我想也是，若使用還原汁，看起來應該是透明乾淨的那種。我喜歡檸檬片片，用3分糖調配，喝起來酸甜，還帶有一點檸檬皮的澀，味道層次多。

▲這個手工提網質感很好。

看過來：這裡有賣Craftsman Workshop的手工飲料提網，一個350元，有了它，再有不會想拿7-11的提網。

汝菓

地址：台北市中山區合江街79-1號

電話：02-25181157

▲視野極佳的露臺，還可在這辦婚禮！

▲網美必拍吊椅。

在205坪戶外露臺喝調酒

在寸土寸金的台北市有205坪的戶外露臺讓你喝調酒，而且是在14樓，根本天方夜譚。但現在只要花400元（加一成服務費）點一杯調酒，就可在國泰萬怡酒店14樓的Drift Lounge Bar享受。這個露台往北可看到圓山大飯店，往南可以看到101大樓，還可帶女友坐在吊椅上幫她拍張IG網美照，做錯事時帶她來這肯定馬上原諒你（咦？）。

▲紫色的「Deep Violet」看起來浪漫又有點性感。

▲左前為「Father, I have sinned」，右為「Bittersweet」。

▲男生喝「Father, I have sinned」感覺頗man！

自6月1日開始Drift Lounge Bar推出3款夏日雞尾酒，「Deep Violet」以泡過綠茶的伏特加為基底，加入黑醋栗茴香酒、Thomas Henry通寧水、薑汁汽水，呈現優雅的紫色，杯中還加了一朵食用花，看起來浪漫又帶點性感。

「Father, I have sinned」名字聽來嚴肅，但是口感醇厚好入喉，以白蘭地為基底，用蘭姆酒、君度橙酒、薑汁汽水調配，中間的植物是裝飾用，拍照完就可以拿起來，比較方便飲用。「Bittersweet」以琴酒、通寧水、與些許奇異果汁調和，細緻中帶點酸甜滋味。白色的酒體看起來很無害，仍有一定的酒精濃度，還是要小口啜飲才好。

看過來：不是酒店的房客也可到Drift Lounge Bar消費，平日營業時間是18:00-24:00，週五至週六則營業至01:00。

Drift Lounge Bar

地址：台北市民生東路三段6號14樓

電話：02-77503336

▲用香檳杯喝覆盆子蘋果酒，更能帶出產品的香氣。

在鴻鵠軒喝酒配創意台菜

在Drift Lounge Bar喝完酒、看夕陽後還不過癮？那離酒店大約10分鐘腳程的鴻鵠軒錦州店很適合續攤。這裡有許多精釀啤酒與創意台菜，適合三、五好友來這大口喝酒、大口吃肉，開心聊天。這個季節來杯覆盆子蘋果酒非常合適（兩杯250元），這是以蘋果汁發酵為基底的cider，加入覆盆子汁釀製而成，可以品嚐到蘋果的酸與莓果類的甜，風味清新、果香豐富。酒精濃度只有4趴，只要不開車、不騎車，多喝一杯也不至於太醉。

▲左為麻辣蜜汁臭豆腐，右為酥炸啤酒蝦佐九層塔醬。

下酒菜我推薦二道，一是酥炸啤酒蝦佐九層塔醬（一份280元），九層塔醬是用九層搭自己做的，味道香濃，跟一般人以為的青醬不同。整隻白蝦帶殻炸，蝦味濃郁。第二道是麻辣蜜汁臭豆腐（一份220元），用蜂蜜與麻辣醬調配而成，有明顯的蜂蜜香。一般臭豆腐切好直接下鍋炸，但鴻鵠軒的做法是裹粉再炸，因此上桌的是外皮酥脆、裡面還帶有水份的臭豆腐，令人印象深刻。

▲喝最陸羽的時候不能太小口，才能感受到紅茶香氣。

看過來：這裡有款白酒叫「最陸羽」，以日月潭的紅茶釀製而成，酒精濃度56趴，類似伏特加。喜歡白酒的朋友可以試試，店內一杯200元／50ml。

鴻鵠軒錦州店



地址：台北市中山區錦州街320號

電話：02-25038583

泰國劉德華

曾任男人幫副主編及遠足出版社、台新銀行無限季刊、合作金庫樂活理財季刊主編。現為台北市農安街111號東岸池上便當店長、廚師與店小二，假日是兼職作家與餐飲顧問。

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