釣蝦不稀奇！台南超狂大釣場竟能釣龍蝦　還有萬元帝王蟹

點評：釣「龍蝦」真的狂！

▲釣到龍蝦時真的有種快感！

文、圖／泰國劉德華

最近剛開幕的台南新峰海底城釣蝦場跟一般釣蝦場不太一樣，因為在這釣的是「龍蝦」、是「帝王蟹」，5月24日開幕當天還曾一次丟300隻波士頓龍蝦給客人釣，嗨翻全場1500人！

▲5月24日開幕當天一共入場1500人次。

▲大帝王蟹幾乎快跟6歲小弟弟一樣大了。

位於台南永康區的新峰海底城是目前台南最大的釣蝦場，這裡可以直接釣帝王蟹、釣龍蝦，辦活動時經常20隻、30隻，甚至上百隻往池裡丟，在當地很快造成話題。據店家表示，波士頓龍蝦很常見，但他們的大帝王蟹平均重量在4公斤、單價在一萬元以上，不是每家釣蝦場都會有。

▲南澳大龍蝦最大可到6公斤。

▲澳洲雪蟹以全身雪白得名。

除了大帝王蟹，他們還有許多市面上較少見且價值不斐的產品，例如南澳大龍蝦（又叫岩龍），一隻大約4公斤，最大可以到5、6公斤，成本在1萬4左右。棕蟹（又稱金帝王），一隻約2.5公斤，成本在4000元。澳洲雪蟹也不常見，一隻約2000元至3000元。松葉蟹較便宜也較多人聽過，但一隻成本也要2000元。

▲釣到的海鮮可以直接請廚房料理，這是焗烤龍蝦。

▲清蒸龍蝦。

這裡的消費方式是2小時1500元、3小時2250元。我約略算了一下，這樣的消費價格只要隨便釣一隻，幾乎就回本甚至賺到。據店家表示，已有一位客人釣到1隻大南澳龍、2隻大帝王蟹、1隻小帝王蟹，價值超過4萬塊，而且他只花2小時就釣到那麼多。釣到之後可以直接請廚房料理，當場就可以下肚，或者是按時價賣還給釣蝦場。

▲沒釣過的消費者可以請專人教導。

如果你跟我一樣沒釣過龍蝦怎麼辦？沒關係，這裡會有人教你，例如要如何量水深、釣中時要怎麼拉線不要硬扯，才不會脫勾或斷線。這裡使用的是俊宏手工桿，在業界的品質不錯，不太會斷桿，除非是釣到大龍蝦又硬拉，才有可能斷桿。客人也可以帶自己的桿子來，但餌都用店內提供的餌。

▲新峰海底城龍蝦大釣場在當地引起許多話題。

我當天是坐高鐵再坐20分鐘的計程車到釣蝦場，如果你是開車來，這裡附近很好停車，也很適合安排一日遊，因為安平老街、奇美博物館從這開車過去都不遠；釣蝦場斜對面是永大夜市，每週一、四、六、日營業；正對面是台南貨櫃公園，6月6日開始試營運。或許以後可以爸爸去釣蝦，媽媽帶小孩逛貨櫃市集，一箭雙雕啊！

▇看過來：據釣蝦場表示，6月份會買進大量棕蟹，辦活動時會看有多少人消費就丟多少隻棕蟹，讓每個人都有機會釣到一隻回家。

新峰海底城龍蝦大釣場-台南永康店

電話：0976-385978

地址：台南市永康區大同街742號

泰國劉德華

曾任男人幫副主編及遠足出版社、台新銀行無限季刊、合作金庫樂活理財季刊主編。現為台北市農安街111號東岸池上便當店長、廚師與店小二，假日是兼職作家與餐飲顧問。

部落格、粉絲團「中年大叔的美食案內帖」