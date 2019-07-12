

▲酒搭餐全新概念，新葡苑四十六推出「點酒送餐」。（圖／記者黃士原攝）● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。



記者黃士原／台北報導、攝影

微風南山高樓層餐廳之一的SHIN PU YUAN 新葡苑四十六致力於推廣中式料理與葡萄酒搭配，日前榮獲「Award of Excellence」酒單卓越獎項的景觀中餐廳，最近侍酒師除了精選得獎酒單中的四款酒搭配精選特別套餐中外，還推出「琴瑟和鳴」系列，只要點用每月推薦酒單就送最適合搭配的餐點。

這次7月的「琴瑟和鳴」系列，使用澳洲Heartland Directors' Cut Shiraz紅酒，贈送搭配的是明爐燒鴨，燒鴨細緻的口感，豐富的鴨油，濃郁的果木燒烤香氣，而搭配均衡細緻的丹寧，白胡椒、甘草等香氣，與解膩微酸的櫻桃與黑醋栗口感，令烤鴨更鮮甜，紅酒更香醇。





▲新葡苑四十六侍酒師精選「Award of Excellence」得獎酒單中的四款酒，搭配在主廚精選特別套餐中。● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

新葡苑四十六侍酒師精選「Award of Excellence」得獎酒單中的四款酒，搭配在主廚精選特別套餐中，套餐以法國白酒Paul Jaboulet Aine "Secret de Famille" Viognier搭配開胃拼盤，有黑松露走地雞、金磚燒肉、和風九孔鮑。

前菜翠蔥玉露蒸皇斑與避風塘本港活龍蝦則選用來自台中「威石東酒莊」的木杉白酒作為開場搭配，接著以Penfolds Lot. 518搭配主菜川椒稻香西施牛，最後使用「禾發堂」轉介的霧峰酒莊荔枝蜂蜜酒搭配甜點鮮果楊枝甘露收尾。而從7月25日起至8月底，餐廳將釋出酒單評鑑套餐，每套3,980元。





▲配開胃拼盤，有黑松露走地雞、金磚燒肉、和風九孔鮑。



翠▲蔥玉露蒸皇斑。





▲避風塘本港活龍蝦。

新葡苑四十六的精選酒單超過百款，產地來自亞洲、法國、美國、澳洲、義大利、西班牙、波爾多等地的葡萄酒佳釀，也特別替精緻中式料理準備精選中式白酒、精釀啤酒、蘇格蘭與台灣威士忌，以及台灣9款茶葉茗品，為喜愛品茗的客人提供佐餐茶的搭配服務。除了餐酒搭配服務之外，酒單其中12款酒品也有單杯的服務。





▲川椒稻香西施牛。





▲鮮果楊枝甘露。



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