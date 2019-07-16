點評：滿滿海鮮超爽的！！

文、圖／食癮，拾影

這一碗，吃的不只是澎湃海味，還有蘊藏在鐵窗之後的老靈魂。抵達台中的第一站，乘著計程車緩緩從高鐵站出發，導航向著北區的學士路前行，司機大哥好奇的問：「你們是要去找朋友嗎？」「不是呢，是要去一間餐廳！」「這樣的小巷子裡有餐廳喔？」

在台中，無論是鍋物、燒烤、日料至臺菜，餐廳往往是座落在馬路旁的偌大建築，當然，偶爾也能在不起眼的小巷子裡，尋得幾處特色餐廳。比如計程車停下的安靜地帶，眼見一旁的兩層樓老宅建築，似是翻新之後的明亮老屋，隱隱地安處於巷弄、民宅之間。

黑色招牌，落下「回未了」的三個字跡，即便是與周遭民宅有一些違和，卻仍舊散發著迷人姿態。才剛開幕不過三個月的 回 未了，在假日時生意是絡繹不絕，正午時間來到的我們，也在門外等候了半小時才得以入座，若是有計畫前去用餐，不妨事先訂位會是更為保險的。

微黃燈光與太陽照耀下的水泥牆，在整體空間裡，也顯得格外溫暖，一樓僅有吧台座位，座位數不多，即便是客滿，也不會感覺過於擁擠，當人們聚集在一起用餐，偶爾與正在料理的老闆一來一往的寒暄，讓眼前這面向著料理工作台的角落，看上去十分溫馨。

緩緩上樓，水泥階梯之上是寬廣許多的二樓用餐區，在客人散去之後，空間變得更加明亮，自然採光下的木桌椅、吊燈與牆上的畫作，皆染著動心的柔和色調。

回到一樓，我們被安置在面對著工作台的吧檯座位，總是喜歡坐在吧檯，感覺像是演唱會的搖滾區，在這裡能夠與上桌前的菜餚有近距離接觸，感受料理過程中的視覺、嗅覺、聽覺，或許還能收到來自老闆的小小禮物，讓味覺添上更多驚喜。

▲附贈漬物：柚香蘿蔔

每桌附贈的小盤漬物，是店家自製的柚香蘿蔔，酸甜清爽的滋味，每一口的咀嚼也帶著脆度與水份，吃來很是開胃。

▲唐揚雞＄140元

一份約有八塊的唐揚雞，外酥內嫩，不至於油膩、肉質也不會乾柴，富有肉汁香氣，涮嘴好吃，吃著吃著，讓人不由得的想配一大口生啤。

▲極上盛合海鮮丼＄550元

想要嚐到最多品項的海鮮食材，也許點這份極上盛合會是最為合適，甜蝦、軟絲、海膽、鮭魚、比目魚⋯，置於碗內的色澤豐富飽滿，而每一口，似乎也能嚐盡不同的口感與味蕾，在唇舌之間迸發的鮭魚卵、散發著濃郁海味的海膽，其中，最讓我與好友驚喜的是生切軟絲，老闆特意搭配了松露鹽調味，使得這份海鮮丼富含幾味松露氣息，不僅增添了幾分趣味，也感覺更加質感優雅。

▲鮭魚腹軟絲干貝丼＄430元

好友點的海鮮丼，是以鮭魚腹、軟絲與干貝為主角，與極上盛合相比，卻也不遜色，特別喜愛干貝佐上些許魚子醬，吃來特別鮮甜可口，建議可以將金桔淋於軟絲或是鮭魚腹上搭配品嚐，更加好吃。

▲味噌湯（附贈）

味噌湯，即便是一份日常不過的滋味，卻在每一間日本料理店中，有著些微卻能感受到的差異，回 未了 的味噌湯，加了許多珍珠菇，再配著蔥花，鹹香之餘也擁有幾分爽口。

▲配上一杯信州蘋果汽水＄100元，酸而微甜的氣泡感，成為大餐之後的最佳良伴。

▲桃花－覆盆子＄170元

看見店內有在販售和菓子，忍不住也點了一份，染著淺淺桃色，名為桃花的是有著覆盆子豆沙內餡的口味，即便第一口有些刺激，酸大於甜，不過在甜味湧上舌尖之後，便也漸漸和緩了口味。

完食之後，才發現周遭客人皆已散去，與眼前正認真備料的老闆面對著面，不禁聊上幾句，內斂的老闆楊著嘴角，輕輕笑談著與 回未了才剛啟程的旅途，「找到一間喜歡的老房子、有著自己想做的料理、於是有了如今的回未了」

回未了，也許有著咬文嚼字的店名與故事，但對於老闆而言，僅僅是一份簡單的心意，期盼每一位到訪的客人，都能盡情感受從餐桌之上、到樓房之間的氣息，或許因為料理沈醉、也可能因為風格而著迷，那都是屬於未了的故事裡，最動人的篇章。

回未了

地址： 台中市北區學士路292巷7號

電話：0987-832-811

營業時間：11:30 - 20:30

食癮，拾影

穿梭於繁忙卻活得慢悠的台北人。喜歡挖掘藏匿在城市裡、巷弄中、家門旁的秘密美食，熱愛探索擁有故事的角落。

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